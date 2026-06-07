Un motociclista sufrió heridas tras caer de su moto en la rotonda de Rivadavia y ruta 226

Un siniestro vial se produjo en la tarde noche de este domingo en la rotonda de la avenida Rivadavia y la ruta nacional 226. En el lugar, un hombre que circulaba en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos perdió el control del rodado tras morder el cordón de la rotonda, lo que causó la caída del conductor debido a la presencia de arenilla sobre el pavimento.

A raíz del impacto, el motociclista sufrió lesiones y fue asistido en el lugar por una ambulancia del servicio de salud pública, que lo trasladó al Hospital Municipal Héctor Cura. En principio, se indicó que las heridas sufridas por la víctima no son de gravedad.

En el sector del hecho trabajó personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría. Los efectivos procedieron a interrumpir el tránsito sobre la ruta nacional 226 y Rivadavia, en dirección hacia la avenida Emiliozzi, mientras que la mano contraria se mantuvo totalmente liberada a la circulación.