Un olavarriense investigado por el robo de un cuatriciclo en un campo de La Madrid

La justicia y la policía se encuentran investigando a un olavarriense que estaría involucrado en el robo de un cuatriciclo en un campo ubicado en la vecina localidad de General La Madrid.

Según se indicó de manera oficial el hecho fue descubierto en las últimas horas cuando personas vinculadas con el establecimiento rural lograron determinar que delincuentes habían violentado el candado de un portón y se había llevado un cuatriciclo parrillero 150 cc marca Zanella.

De inmediato personal del Comando de Prevención Rural de General La Madrid inició una eficaz investigación que derivó en un domicilio de Olavarría.

En nuestra ciudad, en el domicilio del presunto delincuente, fue hallado el cuatriciclo.

Para llegar hasta la ciudad fue fundamental el aporte de los testimonios recolectados, la colaboración del personal y centro de Monitoreo de General La Madrid, como así también el aporte de cámaras de seguridad de vecinos de la zona.

En la la causa interviene la Ayudantía de Delitos Rurales de Olavarría a cargo del Dr. Juan Mañero.