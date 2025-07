Un olavarriense relató un choque en la ruta con un caballo suelto: «la imagen que te queda, no te la podés sacar por un tiempo»

En la madrugada de este domingo dos olavarrienses resultaron heridos tras quedar involucrados en un accidente en la RP N° 51, en el Partido de Azul, el siniestro vial se produjo a la altura del kilómetro 405. cuando llegaban desde aeroparque Horacio padín y su hija tras un viaje de vacaciones por el norte del país.

Viajaban en un Peugeot 206, que impactó contra un caballo que se encontraba sobre la calzada, se cruzaron otros tres que no fueron alcanzados por auto.

Padín, de 69 años, viajaba acompañado por su hija, Lucrecia Padín, de 43 años. Ambos resultaron con lesiones y debieron ser trasladados en ambulancia al Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos de la ciudad de Azul.

En diálogo con Claudia Bilbao en el programa Desayuno con Noticias por Radio M señaló que, «un golpe tremendo, una explosión, no sabés si estás viviendo y lo que atinamos a hacer fue a ver si estábamos los dos bien y bajamos rápido con miedo que viniera algún otro vehículo y no pasó nadie en este tiempo que estuvimos ahí hasta que pudimos encontrar los teléfonos, que se habían caído.»

Padín relató que, «fue tremendo un momento que no se lo deseo a nadie, nos salvó un milagro porque nos encontramos con semejantes moles, vos viste las imágenes y no sabemos cómo estamos ahí porque después, cuando bajamos, el frío por favor, entonces al rato llegó la policía y la ambulancia no sé de dónde salieron los caballos, nadie sabe de quién son no tenía marca, Nosotros terminamos internados en el Azul hasta el domingo y aún hoy no se sabe quién es el dueño de los caballos.»

Por último señaló que, «la imagen que te queda, no te la podés sacar por un tiempo, yo creo, porque Tengo la imagen de cuando lleve por delante el animal, el impacto ahí, que se metió adentro del auto, los gritos, los golpes, fue un frío tremendo, medio mojado eso, si no me imagino estaba todo húmedo Y si, un montón de cosas pasaron.»