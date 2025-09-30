Un trabajador herido tras caer de un silo

Foto CDNoticias

Un trabajador resultó con múltiples heridas en la mañana de este lunes tras protagonizar un grave accidente laboral en la ciudad. El hecho ocurrió mientras el hombre se encontraba cumpliendo sus tareas en una obra, cuando por motivos que aún se intentan esclarecer, cayó desde un segundo piso.

El siniestro se produjo aproximadamente a media mañana. De inmediato, personal de emergencias se hizo presente en el lugar para asistir a la víctima.

Según las primeras informaciones, el obrero fue trasladado de urgencia al Hospital municipal Hector Cura, donde aun se encuentra recibiendo atención médica. Si bien las heridas son de consideración, hasta el momento no se ha brindado un parte médico oficial sobre la gravedad de su estado.