Una motociclista herida tras un choque en la intersección de Cortés y Chiclana







En la mañana de este lunes, se registró un siniestro vial en la intersección de las calles Cortés y Chiclana, que tuvo como saldo a una mujer trasladada al centro de salud pública local. El incidente ocurrió cuando, por causas que se intentan establecer, una camioneta Fiat Strada colisionó con una motocicleta Siam de 110 cc.

Detalles del siniestro

En el vehículo de menor porte se trasladaban dos personas. A raíz del impacto, la mujer que conducía la moto sufrió diversos golpes, principalmente en una de sus piernas. Ante la situación, se solicitó de inmediato la presencia del personal del Servicio de Salud Pública, quienes asistieron a la víctima en el lugar y decidieron su traslado al Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura» para una mejor evaluación de sus lesiones.

Por su parte, el conductor de la camioneta Fiat Strada resultó ileso.



Operativo en el lugar



En el sector del accidente trabaja personal policial perteneciente al Comando de Patrullas de Olavarría. Debido a las tareas de peritaje y al resguardo de los vehículos involucrados, el tránsito se encuentra parcialmente interrumpido en dicha intersección, por lo que se recomienda a los automovilistas circular con precaución por la zona. (En Línea Noticias)

