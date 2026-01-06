Una mujer herida en un siniestro vial ocurrido en el barrio CECO



Un siniestro vial se produjo en la tarde de este martes en el Barrio CECO, sobre la Avenida Perón, frente a las instalaciones del gimnasio. Por razones que se encuentran bajo investigación, una camioneta Chevrolet S10 colisionó con una motocicleta Keller de 110 centímetros cúbicos.

La motocicleta era conducida por una mujer que, a raíz del impacto, fue derivada al Hospital Municipal por una ambulancia del Servicio de Salud Pública.

En el sector, el tránsito en dirección a la calle La Rioja se encuentra interrumpido por la policía. En el lugar trabaja el Comando de Patrullas de Olavarría. (En Línea Noticias)