Una mujer trasladada al hospital tras un siniestro vial en el microcentro

Un siniestro vial se produjo en la mañana de este miércoles en la intersección de las calles Necochea y Moreno, en el microcentro de la ciudad de Olavarría.

En el lugar colisionaron una camioneta Volkswagen Amarok y una motocicleta Motomel de 125 centímetros cúbicos. El vehículo de menor porte impactó contra el lateral de la camioneta.

A raíz del choque, la mujer que conducía la motocicleta fue trasladada al Hospital Municipal de Olavarría por una ambulancia del servicio de emergencias médicas. Según se informó en el lugar, la conductora se encontraba consciente al momento del traslado.

El tránsito en el sector permanece parcialmente asistido por personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría.

(En Línea Noticias)