Una multitud asistió a la 61° Fiesta Nacional de los Reyes Magos en Sierras Bayas

Imagenes Mauricio Latorre

La localidad de Sierras Bayas fue escenario de la sexagésima primera edición de la Fiesta Nacional de los Reyes Magos, evento que contó con una masiva concurrencia de público.

Las actividades iniciaron alrededor de las 18:30 en el predio destinado a la recepción de Melchor, Gaspar y Baltazar. Durante la jornada se habilitó el paseo de artesanos, se realizó la bendición y se llevó a cabo la Santa Misa.

Cerca de las 21:30 comenzó la representación del pesebre viviente con el nacimiento del niño Jesús. Posteriormente, se produjo la tradicional bajada de los reyes, quienes realizaron su llegada a caballo para luego ingresar al sector principal de la fiesta en carruaje.

Tras su arribo, se procedió a la entrega de regalos para los niños presentes. La conducción del evento estuvo a cargo de Marcelo Manolio y la programación incluyó diversos números artísticos en todo el predio, un cierre musical y un espectáculo de fuegos artificiales.

(En Línea Noticias)