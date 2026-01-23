Unión Deportiva Regional: Se confirmaron las cuatro zonas y se anticipa un apasionante torneo

Este jueves, en la sede de la Liga de Fútbol de Olavarría, quedaron definidas las cuatro zonas de la edición 2026 de la Unión Deportiva Regional (UDR), torneo que reunirá a clubes de las ligas de Azul, Olavarría, Laprida y Bolívar.

Del encuentro participaron dirigentes de las distintas entidades, entre ellos los presidentes Ricardo Hoffmann (Olavarría), Alejandro Ponce (Azul), Marcos Lacal (Laprida) y Alberto Tomassini (Bolívar).

Los grupos se conformaron mediante sorteo y se establecieron los cabezas de serie teniendo en cuenta a los mejores equipos del año pasado de cada liga. Debido a la ausencia del último campeón, Ciudad de Bolívar, los equipos designados como cabezas de serie fueron Balonpié, Juventud, Ferro Carril Sud y Estudiantes.

El certamen comenzará el 22 de febrero y contará con un total de nueve fechas, incluidas dos jornadas interzonales. El fixture oficial será anunciado en los próximos días. La competencia se disputará tanto en Primera División como en Sub 21.

Zona A

Balonpié, Loma Negra, Espigas, Colonias y Cerros, Alumni, Boca, Cemento e Independiente.

Zona B

Juventud, Racing A. Club, Atlético Hinojo, San Martín, Jorge Newbery, Sportivo Piazza y Vélez.

Zona C

Ferro Carril Sud, El Fortín, Sierra Chica, Lilán, Ingeniero, Casariego, Bancario y Urdampilleta.

Zona D

Estudiantes, Embajadores, Municipales, Platense, Racing de La Madrid, Bull Dog, Empleados y Pirovano.