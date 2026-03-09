UPD 2026: sin incidentes y con el control de los padres los chicos volvieron a clase

Imagenes Mauricio Latorre

El Municipio de Olavarría desplegó durante la madrugada de este lunes un dispositivo preventivo y de seguridad por el Último Primer Día (UPD). Las tareas fueron coordinadas entre la Secretaría de Protección Ciudadana y el Consejo Administrativo de Salud.

El operativo se concentró en el Parque Mitre, sobre la avenida Almirante Brown entre Belgrano y General Paz. En el sector se realizaron cortes de tránsito y se apostó personal de Protección Ciudadana, Defensa Civil y Atención Primaria de la Salud.

Agentes municipales y efectivos de la policía Bonaerense recorrieron la zona de quintas para controlar y desalojar eventos privados sin autorización.

En las inmediaciones del Parque Mitre se realizaron operativos de interceptación vehicular. Como resultado, se labraron actas de infracción a conductores de autos y motos, incluyendo un caso de alcoholemia positiva. Las actuaciones fueron derivadas al Juzgado de Faltas Municipal.

El secretario de Protección Ciudadana, Elías Quintas, indicó que el despliegue finalizó sin incidentes.

(En Línea Noticias)