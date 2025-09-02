Vecina denuncia inacción de Coopelectric ante un cable con tensión que sostiene una rama

La paciencia se agota, una vecina de la calle Elena de Fortabat 2860, entre San Martín y Belgrano se quejó que desde enero, ha presentado reiterados reclamos a Coopelectric por un peligroso cable de corriente que cuelga cerca del paredón de su casa. A pesar de sus constantes llamados y visitas a las oficinas de la empresa, la respuesta ha sido una promesa vacía: «vamos mañana» o «vamos hoy a la tarde», dijo a En Línea Noticias.

La situación se ha vuelto insostenible. El cable, que se encuentra a una distancia alarmantemente corta de su propiedad, representa un riesgo real de electrocución, especialmente para los niños que juegan en la zona. «Le tuvimos que poner una rama por los nenes, por las dudas que lo puedan tocar», lamenta la mujer, demostrando la desesperación y la falta de respuesta que ha recibido. La imagen muestra la precaria solución que la familia tuvo que improvisar para evitar un accidente.