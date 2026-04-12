Ventas minoristas pyme cayeron 0,6% en marzo y acumulan una baja de 3,6% en el año

En marzo de 2026, las ventas minoristas pyme registraron una caída del 0,6% en comparación con el mismo mes del año anterior. Según el informe del Índice de Ventas Minoristas (IVM), la actividad también mostró un retroceso mensual del 0,4% respecto a febrero, acumulando una baja del 3,6% en el primer trimestre del año.+1

El relevamiento, realizado entre más de mil comercios de todo el país, refleja que cinco de los siete rubros analizados cerraron en terreno negativo. Las caídas más pronunciadas se dieron en Perfumería (-9,8%) y Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles (-8,3%). En contraste, los sectores de Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (+2%) y Farmacia (+1,1%) mostraron variaciones interanuales positivas.+2

Desempeño por sectores

Alimentos y bebidas: El rubro cayó un 0,9% interanual. El inicio de clases y el fin del verano desplazaron el consumo hacia productos de primera necesidad, observándose una migración hacia segundas marcas y mayor uso de promociones bancarias para sostener la demanda.+2

Bazar, decoración y muebles: Con un descenso del 8,3% , los hogares priorizaron gastos de subsistencia y escolares, postergando la renovación de artículos para el hogar.+1

Calzado y marroquinería: Presentó una estabilidad relativa con una leve baja del 0,1%. La demanda fue traccionada por el calzado escolar y el cambio de temporada, aunque el menor poder adquisitivo volcó las compras hacia saldos o productos de bajo costo.+1

Farmacia: Creció un 1,1% interanual, impulsado por el inicio de los primeros fríos y la demanda de artículos de cuidado específico por el ciclo escolar. Sin embargo, se reportaron demoras en reintegros de obras sociales y una mayor preferencia por medicamentos genéricos.+1

Situación actual y expectativas

Respecto a la coyuntura económica de los locales, el 42,2% de los comerciantes manifestó que su situación empeoró en comparación con el año pasado, mientras que un 50,8% consideró que se mantuvo estable.

En cuanto a las perspectivas para el próximo año, el 48% de los consultados prevé un mantenimiento de sus niveles de ventas, el 39,7% espera una mejora y solo un 12,4% vaticina un retroceso. No obstante, el clima de inversión sigue siendo cauteloso: el 59,1% de los encuestados califica el escenario actual como no apto para realizar nuevos desembolsos.