Video/ Detuvieron a un hombre que protagonizó por lo menos cuatro robos

Efectivos de la SUBDDI Olavarría y la Comisaría Segunda lograron detener a un hombre que se cree fue protagonista de, al menos, cuatros robos consecutivos.

Se informó que este delincuente, primero sustrajo un vehículo marca Peugeot 306, color gris de un domicilio sito en Villa Mailin y desde allí se dirigió a una estación de servicio, lugar donde efectuó carga de un tanque completo combustible, y huyó sin pagar.

Posteriormente, se dirigió a una panadería céntrica donde, previo amenazar y amedrentar al empleado exhibiéndole una cuchilla, sustrajo dinero en efectivo.

Asimismo se logró establecer que la misma persona, días posteriores, del Bario Belgrano, sustrajo una utilitaria Peugeot Partner, la cual fuera luego hallada en la vía pública constatándose el faltante de documentación del rodado, como así también de documentación personal y teléfono del damnificado.

La detención del sujeto se concretó en la vía pública dado que antes la Jueza de Garantías doctora Fabiana San Román había dictado una orden de captura que, antes, había solicitado la UFI N° 4 de la doctora María Paula Serrano.

El reo quedará alojado en la Unidad Penal N° 38 de Sierra Chica.