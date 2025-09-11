Video: Olavarría Rindió Homenaje a Domingo Faustino Sarmiento en el Día del Maestro

Imágenes Mauricio Latorre

Olavarría conmemoró el 137° aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento con un acto oficial que reunió a autoridades municipales, educativas, veteranos de guerra y a la comunidad escolar en general1. La ceremonia, que se llevó a cabo el 11 de septiembre, fue un homenaje al «padre del aula» y a todos los docentes en su día.

Un Acto de Homenaje y Reconocimiento

El evento se inició con la entonación del Himno Nacional Argentino. Posteriormente, el intendente del Partido de Olavarría, Maximiliano Wesner, y una docente colocaron una palma floral al pie del monumento del prócer, en representación de la Municipalidad.

Durante el acto, se brindaron palabras alusivas a cargo de tres oradores. Se destacaron los logros de Sarmiento en el ámbito de la educación. Lo recordaron como un «visionario que supo entender el poder transformador de la educación». Se resaltó su rol como ferviente promotor de la educación laica, gratuita y obligatoria, y su incansable lucha por la enseñanza, que convirtió a Argentina en un ejemplo para toda América Latina.

La ceremonia finalizó con la entonación del Himno a Sarmiento y un saludo especial a los maestros en su día.

Presencia de Autoridades y la Comunidad Educativa

El acto contó con la presencia de destacadas autoridades locales y educativas. Acompañaron al intendente Maximiliano Wesner la jefa de Gabinete, Mercedes Landívar Valerio y el presidente del Consejo Escolar, Ariel Rodríguez. También estuvieron presentes la inspectora Regional de Educación, Marta Casanella ; la jefa regional de Educación de Gestión Privada, Romina Altafini ; y el jefe distrital de Educación, Julio Benítez16.

La Agrupación Veteranos de Guerra 2 de Abril y la familia del Capitán de Corbeta Diego Wagner también participaron del evento.

Abanderados y Escoltas

El homenaje a Sarmiento contó con la participación de abanderados y escoltas de diversas instituciones educativas de la ciudad, tanto de gestión pública como privada.

Entre las escuelas representadas se encontraban: