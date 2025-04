Video / Padre Briscioli: «creo que no se lo ha comprendido en la Argentina, en el resto del mundo es visto de un modo muy distinto»

Sobre la figura del Papa Francisco

El padre Sebastián Briscioli destacó en diálogo con En Línea Noticias y Desayuno Con Noticias que, «evidentemente hay una palabra que hay que usar cuando hablamos del pontificado del Papa Francisco. Es sencillez. Creo que ha tratado de transmitir lo que él ya vive. Es sencillez. Yo lo he conocido cuando era cardenal.»

El sacerdote contó que, le ha tocado hacer de maestro de ceremonias del Papa alguna vez, pero hablar del legado, es muy difícil. Tienen que pasar 50, 60, 70 años para comprender un papado. Pero sí hay puntos destacables que ya hoy podemos ver como uno de ellos es este. Otro es la preocupación por los necesitados, vulnerables, descartados, muchas palabras parecidas que el empleó los que viven en la periferia. No solamente geográfica, sino existencial. Los ancianos, los niños. El trato que el mundo ponga poco de que el mundo ponga la mirada en todo eso. El mundo está en otra cosa, como siempre, y mira para otro lado. El Papa dijo, no, miren esto. Esto hay que mirarlo y atenderlo. Y no lo podemos descartar,» precisó.

En ese sentido indicó que los viajes apostólicos que el Papa realizó fueron pensados en orden a eso. «No despreció a nadie, fue a países grandes también, porque son hijos de Dios y lo hace con gusto, lo ha hecho con gusto. Simplemente le ha dicho al mundo, miren para acá un poquito, que están muy desatendidos estos. Así que creo que esos son algunos conceptos de los muchos que podemos ir descubriendo.»

«El siguió la línea de Juan Pablo II, que perdono al que lo quiso matar. ¿Por qué? Porque es cristiano. Un buen cristiano. Entonces él ha recibido a todos. Algunos publicaban más, esos encuentros, y otros publicaban menos, hacían menos gala o más gala. Pero él siempre recibió a todos los que pudo, eso está claro.»

Briscioli destacó que las reformas que realizan los Papas en la Iglesia son respetadas por los sucesores, «hay una continuidad en ciertas cosas. Yo creo que el Papa Francisco, en su interés de llegar a todos, ha sido muy audaz, arriesgado. Creo que tal vez pueda ser bueno, después de un pontificado tan audaz, también traer serenidad, tranquilidad, no renunciando al anterior, sino para evitar la división.«

En ese sentido señaló que, «creo que este Papa siempre ha tratado también de evitar la división. No creo que haya giros diametralmente opuestos, eso no lo creo, sinceramente no lo creo y no lo espero tampoco.»

Con respecto a los detractores de Bergoglio en Argentina dijo, «hay de todo en la viña del Señor, como quien dice. En ciertos aspectos, yo no creo que él haya querido dividir eso de ningún modo. Es cierto que él ha sido muy locuaz. No quiero analizar estos puntos muy… que por ahí no son los más fuertes, justo en el día de su funeral. Pero por ahí él, al ser tan arriesgado y apasionado y locuaz, por ahí no se ha medido del todo, contemplado del todo que puede haber alguno que quede un poco, no digo enojado, pero que no comprenda bien. Y también hay uso de las palabras. Para un molino o para otro, eso no hay que negarlo, particularmente en la Argentina.»

Ante la consulta de lo que significaba para un sacerdote haber vivido el momento histórico de tener un Papa Argentino, dijo que, «es compleja la pregunta también. Pasan muchas cosas en el corazón. Yo lo conocí cuando era seminarista. Alguna vez me tocó ser maestro de ceremonia en alguna asamblea plenaria. Trabajar en la secretaría también de colaborador, no de puesto. Y de pronto verlo Papa, mi obispo, que hasta la semana pasada iba a mi parroquia. Es muy extraño, ¿no? Yo creo que no se lo ha comprendido en la Argentina. En el resto del mundo es visto de otro modo, muy distinto. Creo que en la Argentina no se ha ponderado lo suficiente lo que es ser papa, más allá de su persona. Y me parece maravilloso que hayamos tenido un papa de nuestro país.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp