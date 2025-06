Video: Se necesita con urgencia recuperar documentación para aplicación de Quimioterapia

Una vecina de Olavarría dejó un desgarrador mensaje en redes sociales pidiendo ayuda de la comunidad tras extraviar la documentación para retirar medicamentos y hacer aplicaciones de Quimioterapia.

El Mensaje:

«Hola, por favor, necesito un favor de mis vecinos. Yo saliendo de mi casa hace un rato no me di cuenta que estaba en el baúl, arriba del baúl mi cartera con mis documentaciones, una riñonera negra chiquita. Y la verdad que la necesito, la necesito urgente. Ustedes saben, algunos saben que tengo un problema de salud importante y necesito mis papeles para hacer la quimioterapia. Necesito retirar los remedios. El lunes, mañana, pasado para poder hacerme la quimio el viernes. Por favor, les pido, porque sé que lo perdí ahí. Estoy segura. Me distraje, fue una distracción, no ando bien, se me trabó el portón, dejé mi riñonera arriba del baúl del auto y bueno, nadie me robó. Cayó en la vereda y se la llevaron. Pero yo no me importa eso. Necesito mi documentación y la necesito ahora. Porque yo necesito hacer mi quimio. Tengo que retirar la medicación mañana, lunes o martes para hacerme la quimio el viernes. Lo necesito, por favor. Saben cuál es mi casa. Yo vivo ahí donde encontraron ese bolso. Antártida, Argentina, 2784. Soy Mónica, todos me conocen. Necesito, por favor, que me ayuden hoy. Gracias. «