Video viral: Una olavarriense enfureció al llegar a una cabina de peaje en la RN N° 226 y se negó a pagar

Una mujer de Olavarría con residencia en la ciudad de Miramar se enfureció al llegar a una cabina de Peajes ubicada sobre la Ruta Nacional N° 226. Allí la mujer cuestionó el estado de las rutas y, obviamente, se negó a pagar algo más de 1000 pesos que cuesta el peaje.

La mujer es Miriam Striebeck y sus videos se viralizaron a partir de la publicación que ella misma realizó en redes sociales.

El momento en que la mujer se dirige al trabajador de la empresa

Un video anterior donde la olavarriense anuncia que no pagaría el peaje