Violencia de Género: Fue aprehendido por violar una restricción de acercamiento

Un hombre de 27 años fue aprehendido en una vivienda ubicada sobre Buchardo al 4700, tras constatarse que incumplía una orden judicial de restricción de acercamiento vigente en el marco de una causa por violencia familiar.

El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911, en el que se alertó que el ex pareja de una mujer se encontraba fuera del domicilio familiar, pese a tener prohibido el contacto. Al arribar al lugar, el personal policial logró identificar al individuo en la vía pública.

Tras realizar las verificaciones correspondientes, se confirmó que el hombre tenía una medida de restricción de acercamiento vigente, dispuesta por el Juzgado de Familia N° 1, en una causa caratulada como “Protección contra la Violencia Familiar”, con vigencia hasta el 15 de julio de 2026, y que se encontraba debidamente notificado de dicha medida.

Ante esta situación, se procedió a su aprehensión y traslado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la UFI N° 7, a cargo del fiscal Christian Urlezaga, por el delito de desobediencia.