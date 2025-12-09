Violencia de género: Un joven fue aprehendido tras ingresar por la fuerza a la casa de su expareja y lesionarla

Un joven de 24 años fue aprehendido este lunes en Junín al 1200, luego de violar una prohibición de acercamiento vigente y atacar a su expareja dentro de su domicilio, según informó el Comando de Patrulla Olavarría.

El hecho se inició a partir de un llamado al 911. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron que el hombre había ingresado a la vivienda sin consentimiento y había dañado la cerradura de la puerta principal. Dentro del domicilio, golpeó a la víctima y la lesionó utilizando elementos cortantes.

En el procedimiento, la policía secuestró una cuchilla de 30 centímetros, una varilla metálica con filo y empuñadura de nylon blanco, y un botón antipánico dañado, dispositivo que la víctima tenía asignado en el marco de una causa por violencia familiar.

El aprehendido quedó a disposición de la UFI Nº 5, a cargo de la Dra. Mariela Viceconte, imputado por desobediencia, violación de domicilio, daño y lesiones.