Violento accidente entre un auto y una moto en Tacuarí y Sarmiento

Video

En la tarde de este sábado se produjo un violento siniestro vial en la intersección de Tacuarí y Sarmiento, donde colisionaron un auto marca Peugeot y una moto Honda conducida por un joven.

Como consecuencia del impacto, el motociclista perdió el control, rodó sobre la mano contraria y terminó sobre el cordón. De inmediato, una ambulancia del Servicio de Salud Pública lo trasladó al Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” para su atención.

En el lugar trabajó personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría, que asistió el tránsito y resguardó la escena en caso de que las lesiones revistan mayor gravedad.

Según indicaron testigos, ambos vehículos circulaban por avenida Sarmiento en dirección a Alberdi cuando, por causas que se investigan, se rozaron. El roce provocó la caída del motociclista.

El Peugeot era conducido por una mujer joven, quien resultó ilesa. El vehículo sólo sufrió daños materiales en el espejo retrovisor izquierdo.