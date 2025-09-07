Votó Silvina Echeverría: «La gente está muy enojada y muy cansada»

Silvina Echeverría, candidata a concejal de Potencia, votó este domingo y reconoció, «la gente está muy enojada y muy cansada». Esa frase interpretó la baja afluencia de vecinos a votar.

Echeverría confirmó que durante este domingo, por ser Potencia una fuerza nueva, lograron acordar con la alianza SOMOS la fiscalización conjunta.

«Se va a dar una buena elección», dijo Silvina Echeverría y aseguró, «se va a respetar la decisión del pueblo.»