Vuelco de una camioneta y un carro en la ruta 51

​Una camioneta que circulaba por la ruta Provincial 51, en dirección hacia la localidad de General La Madrid, protagonizó un vuelco este martes. El siniestro ocurrió a pocos kilómetros del cruce de acceso a la fábrica, cuando el conductor del vehículo, que transportaba un carro para el traslado de animales, perdió el control, lo que provocó que tanto la camioneta como el acoplado terminaran volcando sobre la banquina.

​Al lugar asistió la unidad 15 de bomberos del destacamento N° 1 de Loma Negra. Sin embargo, no fue necesaria la intervención de los efectivos para rescatar al conductor, quien logró salir del habitáculo por sus propios medios. Asimismo, una ambulancia del Hospital Municipal concurrió al sitio del accidente para atender a la víctima en el lugar.

​Efectivos policiales de la Subcomisaría de Loma Negra trabajan en el sector para realizar las pericias correspondientes y ordenar la circulación. El tránsito en la zona se encuentra asistido debido a la gran cantidad de camiones y vehículos particulares que transitan por la ruta a esa hora.