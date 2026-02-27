Wesner dará el discurso en la apertura de sesiones el proximo miércoles

El presidente del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría, Guillermo Santellán, emitió el Decreto 001/26 para convocar a la Sesión de Apertura del Período Ordinario de Sesiones 2026. El acto se realizará el miércoles 4 de marzo a las 18 horas en el Centro de Convenciones Olavarría (CCO), ubicado en avenida Eva Perón 1545.

Durante el evento, el intendente municipal Maximiliano Wesner brindará el discurso de apertura para iniciar el año legislativo. La sesión tiene carácter público y está abierta a la comunidad, con la participación de autoridades locales.

El decreto también establece el cronograma para el resto del año. Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo los segundos y cuartos jueves de cada mes a las 9 horas. La primera de estas reuniones de trabajo quedó fijada para el jueves 12 de marzo.