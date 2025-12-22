Wesner en el Aniversario de la Policía: “la seguridad es una prioridad para nuestra gestión”

El mensaje del intendente Wesner

Durante su discurso, el intendente Wesner destacó la articulación entre el Municipio y la fuerza policial como eje central de la política de seguridad.

“Desde el primer día de gestión decidimos ser parte de la historia. La palabra clave para nosotros es articulación, y necesitamos que se traduzca en mayor y mejor seguridad para los vecinos del Partido de Olavarría”, expresó.

En ese sentido, enumeró las inversiones realizadas para mejorar las condiciones de trabajo del personal policial y avanzar en la descentralización de distintas áreas, como el Grupo de Apoyo Departamental, Policía Científica, Drogas Ilícitas y la base operativa de la UTOI, que ya funciona desde hace más de un año en la ciudad.

Asimismo, remarcó que “la seguridad es una prioridad para nuestra gestión” y reafirmó el compromiso de continuar trabajando de manera conjunta en prevención e investigación.

Palabras del jefe departamental

Por su parte, el jefe de la Estación de Policía de Seguridad Departamental, Comisario Inspector Leandro Scavuzzo, brindó un mensaje alusivo a la fecha y agradeció al Municipio por el acompañamiento constante.

Scavuzzo destacó la importancia de la articulación entre el Estado municipal y la Policía bonaerense, y renovó el compromiso de seguir avanzando hacia “una policía profesional, capacitada y respetuosa de la ley y los derechos humanos”.

Reconocimientos y distinciones

Finalizados los discursos, se dio inicio a la ceremonia de premiación al mérito y al estímulo, con la entrega de medallas y diplomas de honor a distintos efectivos policiales.

En ese marco, tanto el intendente Wesner como el subsecretario de Protección Ciudadana Elías Quintas recibieron placas en reconocimiento al trabajo conjunto desarrollado en materia de prevención durante el año.

Autoridades presentes

El acto fue encabezado por el intendente Maximiliano Wesner, acompañado por el presidente del Honorable Concejo Deliberante Guillermo Santellán, la jefa de Gabinete Mercedes Landívar, el subsecretario de Protección Ciudadana Elías Quintas, el director del Centro de Monitoreo Municipal Facundo Campi, el director de Defensa Civil Adrián Guevara y el director de Relaciones con la Comunidad Mariano Caputo.

Participación institucional

También estuvieron presentes el Comisario Inspector Mauricio Bayones, en representación de la Superintendencia de Región Interior Centro; el Comisario Inspector Mario Andrés Doré, jefe de la Coordinación de Seguridad Rural; la Comisario Inspector Lucrecia Ditz, jefa de la División Coordinación Zonal de Políticas de Género; jefes de dependencias y subdependencias policiales.

Participaron además autoridades de Bomberos Voluntarios, el Servicio Penitenciario, el Regimiento de Caballería, integrantes del Foro de Seguridad Rural Argentino, representantes de instituciones de la comunidad y familiares de los efectivos reconocidos.