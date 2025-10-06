Wesner, Landivar y Valicenti visitaron a Cristina en San José 1111

El intendente municipal Maximiliano Wesner compartió en la noche de este domingo una foto junto con la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner quien cumple prisión domiciliaria en un departamento de San José 1111, en CABA.

Wesner estuvo acompañado por la Jefa de Gabinete, Mercedes Landivar Valerio, la senadora provincial electa, Evelyn Díaz y el diputado provincial (MC), César Valicenti.

Además, estuvieron en casa de CFK, el intendente Nelsón Sombra y la también senadora provincial electa, María Inés Laurini.

Maximiliano Wesner: «su fuerza y coraje nunca dejan de asombrar»

Al compartir su foto con CFK, Wesner expresó sobre la ex presidenta. «Memoria, gratitud y esperanza Cristina Kirchner. Su fuerza y coraje nunca dejan de asombrar y es un orgullo ante la injusticia, la persecución y la proscripción.»

El intendente resumió la reunión: «Compartimos la realidad que atraviesan nuestras ciudades y la certeza de que un modelo agotado no puede ofrecer futuro. Es tiempo de construir una alternativa seria, clara y contundente hacia adelante.»