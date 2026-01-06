«Yo me quedo sin aire cuando tenía la mano de dos abuelos agarrada y no iba a dar un paso atrás»

El oficial de bomberos Gastón Vizzolini brindó detalles sobre el operativo de rescate realizado en el geriátrico local tras recibir el alta médica. Al llegar al lugar, el personal se encontró con una visibilidad nula debido a que la planta baja y el primer piso estaban invadidos por el humo. Según explicó el oficial, decidieron mantener la energía eléctrica para facilitar las tareas de búsqueda y rescate, logrando extinguir el fuego de manera rápida.

Vizzolini relató que «la mayoría era sacarlo en andas» debido a que muchos adultos mayores no podían movilizarse por sus propios medios. Ante la cantidad de personas afectadas, el oficial manifestó: «era tanta la cantidad de los rescates que tuvimos que hacer fue un rescate masivo que hicimos en un período muy corto de tiempo».

Durante el procedimiento, el personal detectó que el camino de evacuación por las escaleras era extenso y persistían las altas temperaturas. Por tal motivo, Vizzolini tomó la decisión de realizar una ventilación forzada en un ventanal y trasladar a los residentes hacia un balcón. En ese sector, vecinos colaboraron subiendo a un camión para ayudar a bajar a los abuelos, a quienes luego se les colocaban tablas y cuellos cervicales.

El oficial destacó que «pudimos lograr sacar 37 personas» con vida y calificó la experiencia como una de las más importantes para la ciudad. Tras finalizar su labor, Vizzolini fue ingresado a una cámara hiperbárica debido a su estado de salud. En el Hospital Municipal permanecen otros efectivos afectados por el siniestro, entre ellos el bombero Arévalo, quien se encuentra en el sector de terapia intensiva.

(En Línea Noticias)