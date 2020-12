Tarifa del agua: “Asombro ante lo inexplicable”, dice Asociación de Usuarios Nueva Energía

Luego del aumento del agua aprobado por mayoría en el Concejo Deliberante, la Asociación de Usuarios Nueva Energía emitió un comunicado.

El Comunicado

La Asociación de Usuarios Nueva Energía nos manifestamos ante lo sucedido en la sesión del HCD sobre el aumento de la tarifa de agua, situación inquietante que se torna más inusual por la aparición de elementos nuevos en la conferencia de prensa de los dos concejales que decidieron con su extraño voto el aumento del 97 % de la tarifa de agua para Coopelectric.

No habíamos realizado hasta ahora comunicación alguna porque nuestra asociación está formada por miembros de todos los partidos políticos y pensamientos diversos y es un principio nuestro abstenernos de introducirnos en el ámbito político partidario. Tampoco queríamos sumarnos a la abrumadora ola de repudio de usuarios y de tristeza y decepción de aquellos que les dieron su voto a los dos concejales, como consecuencia de la extraña postura y votos.

Lamentamos que estos dos concejales, cuyas expresiones explicitan que hubo encuentros no declarados con la conducción de Coopelectric, hayan caído en los mecanismos del curismo de hacer acuerdos secretos, oscuros, ocultos, entre gallos y mediasnoches. Práctica que golpea negativamente porque desprestigia a la política frente a la sociedad. No logramos entender por qué decidieron ser voceros del curismo de Coopelectric, repitiendo el libreto que usaron en la audiencia pública del 4 de marzo y canalizando sus intereses. No se entiende cuál es el beneficio político que obtienen obedeciendo las indicaciones del curismo, ya que no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta que iban a terminar como terminaron, pagando el costo político del aumento y el repudio de propios y extraños. Era más que evidente que lo que más se iba a notar era su voto incoherente con la consecuencia de quedar descolocados frente a la sociedad, por ser el foco discordante, sorprendente e inexplicable.

Nueva Energía hizo pública su posición contraria al aumento, con fundamentos sólidos en el momento oportuno. Inclusive hicimos llegar a cada uno de los concejales un detallado análisis para que el aumento no se produjera ahora.

Uno de los fundamentos era el momento de hacerlo. Ello porque el Presidente de la Nación, a quien los dos concejales invocan en la conferencia de prensa, manifestó expresamente y con toda claridad que el debate de las tarifas de los servicios públicos y sus inversiones se va a dar en marzo, lo cual quiere decir que los aumentos se van a aplicar en junio. Dejando una revisión integral de todos los servicios públicos para el 2022. Cosa que es razonable porque esa es la proyección en que se supone se habrá restablecido cierta normalidad y se estará saliendo de las serias dificultades por la que atravesamos buena parte de los argentinos y olavarrienses. Y el propio Secretario de Energía ha manifestado que a la par de los aumentos se exigirán inversiones a los concesionarios a solicitud de los intendentes. No se entiende el apresuramiento de sancionar de los concejales de sancionar el aumento ahora y contra ninguna obligación de la concesionaria.

Otro argumento contradictorio es el de la tarifa social. Acá es permisible aclarar que la tarifa social para la energía eléctrica que tiene Coopelectric deriva de una ley provincial por el cual la Provincia se hace cargo de una parte importante de la tarifa del usuario, es decir, que lo que no paga el usuario lo paga la Provincia. El agregado de los concejales supone que el 70 % de la tarifa social sea cubierta por Coopelectric.

Según Coopelectric le informó exclusivamente a los dos concejales, hay 7 mil usuarios con tarifa social eléctrica que, haciendo la solicitud pertinente, pasarían a tener tarifa social de agua, con lo cual la cooperativa se haría cargo del 70 % de esas facturas. Al hacerse cargo la cooperativa de la tarifa social, se desvirtúa y no se consigue el fundamento central del pedido: Que no se podían cubrir los costos. ¿Por qué? Porque si se aplica este mecanismo, parte importante del aumento iría a cubrir ese 70% de la factura de los siete mil beneficiarios de la tarifa social y no a los costos que invocaron como necesario para equilibrar sus cuentas. Con lo cual no se soluciona el problema real que es el déficit del servicio.

Esto es así, o el aumento solicitado era tan desmedido que alcanza para todo, con lo cual estaríamos en un terreno de falta de responsabilidad en el complejo contexto social y económico en el que estamos inmersos.

A esto debemos sumarle la desconsideración de la franja de usuarios que no tienen tarifa social eléctrica y se han visto en dificultades como consecuencia de la pandemia y la cuarentena y que necesitan tiempo para recuperarse.

Para seguir sorprendiéndonos, los dos concejales “se olvidaron” de incluir en la ordenanza un esquema de progresividad temporal en la aplicación de los aumentos, que formaba parte de algún acuerdo entre ellos que no sabemos cuándo, donde, en qué consiste y donde está plasmado formalmente. Lo que ahora existe por afuera de toda norma es un “compromiso” entre los concejales benefactores y el curismo, de que van a aplicar los aumentos de manera progresiva. Es inaudito en la historia del HCD que la aplicación de una ordenanza quede sujeto al arbitrio de quien tiene la obligación de cumplirla y se base en un espurio compromiso informal entre concejales y el obligado. Tanta desprolijidad es de gravedad institucional, tratándose de un tema de impacto directo en la economía de los hogares, comercios e industrias, en un contexto de pandemia y que no cumple ni con el más mínimo requisito de una correcta técnica legislativa.

Nosotros seguimos con nuestra acción en defensa de los usuarios y lo sucedido en el HCD nos refuerza la convicción de la necesidad de desplazar al curismo de Coopelectric. Hay que terminar con esta práctica de poner al usuario al servicio de los dirigentes. Es tiempo de recuperar la cooperativa para los asociados, fortalecer el espíritu cooperativista que se ha perdido, y con transparencia y real participación, ponerla al servicio del usuario.

