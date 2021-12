Temporal de viento: Una sombrilla voló y se clavó en la pierna de un hombre

Foto: La Capital

El joven accidentado, Ignacio Mascarenhas, de 31 años, se encontraba en la playa, en la tarde del viernes junto a su novia, Mailién, celebrando su primer aniversario de novios cuando se desató la fuerte tormenta que provocó la voladura de la sombrilla y se clavó en su pierna.

En esas circunstancias, Ignacio fue asistido por personal del SAME, bomberos y efectivos policiales. Sin embargo, los rescatistas tuvieron previamente que cortar el caño para subirlo a la ambulancia y poder trasladarlo hasta el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), de Mar del Plata.

Fuentes médicas le dijeron a Ignacio que el mástil de la sombrilla no había tocado ningún tendón, nervio, vena, arteria, ni vaso sanguíneo alguno. En declaraciones a La Capital, el joven señaló que “cuando sacaron el fierro no me había sangrado. Estábamos hablando con la familia y decíamos que fue el mejor lugar donde se podría haber incrustado”, y agregó, “Si ese fierro entraba cinco centímetros más arriba, yo no la cuento. Me agarra la arteria femoral y en 30 segundos estaba del otro lado”.

En horas de la tarde, desde el SMN se había recomendado no permanecer a la intemperie, mantenerse alejado de los artefactos eléctricos, evitar actividades al aire libre y no permanecer en playas y piletas. (InfoGEI)Jd