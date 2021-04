“Tierra para vivir, en terrenos fiscales. ¿Es usurpación?”

El Movimiento Barrios de Pie – Libres del Sur – Olavarría dio a conocer una postura respecto a la usurpación de terrenos fiscales en la zona del barrio Lourdes.

El comunicado

Tierra Para Vivir, es el incentivo que lleva a más de 50 familias a tomar posesión de terrenos fiscales ociosos. Tierra para vivir, es la gran deuda del intendente, que gobierna la ciudad desde 2015, a la cual le prometió viviendas en sus campañas. Tierra para vivir, que hoy son tomadas por quienes ya no pueden afrontar el pago de un alquiler y el sostenimiento de una calidad de vida que los dignifique.

Tierra para vivir, es progreso, es igualdad social, por la cual el Estado debe bregar, dar acceso a los derechos que como ciudadanos nos son conferidos constitucionalmente. Los salarios onerosos percibidos por los funcionarios municipales, desentienden el pesar por el cual estas familias deben tomar esta determinación, que es un detonante a los mil y un golpe de puertas que ya venían realizando escuchando promesas que nunca dieron ni el primer paso.

El intendente de Olavarría, como así también nuestros concejales y concejalas, sumado a la representación local que tenemos en la cámara de diputados, con Cesar Valicenti, y Liliana Schwindt, como así también el vocero Federico Aguilera, no se han pronunciado en este caso al respecto, se llaman a silencio, esta es la forma de defender al pueblo que más necesita, a quienes el contexto de pandemia, les recrudeció la crisis laboral y económica arrastrada en los últimos años del gobierno de cambiemos, y que hoy ya se encuentran en un duro pesar económico y laboral, ya que sus trabajos, que son a diario, sino trabajan, no tienen plata, sin dinero, la compra de los alimentos y demás elementos que hacen a la canasta básica, les vuelve imposible el poder acceder a los mismos, entonces súmenle el pago de un alquiler, que no tiene ningún tipo de regulación, como los precios de ventas de terrenos, y así, en todo este contexto, que parece agravarse en los próximos meses, producto del daño constante del virus covid-19, el gobierno que llamo a “reconvertirse” no se les cae una sola idea que les de apoyo y acompañamiento a estas familias que se están haciendo cargo de la construcción de lo que pretenden sean, sus viviendas, siendo que, el municipio cuenta con máquinas propias, para limpiar los terrenos y nivelarlos, abrir calles, tiene agrimensores, pero tomo la decisión política de denunciarlos y pedir el desalojo de esas familias, madres, padres, niñeces, a la deriva, en este presente que nos deja un futuro incierto a las clases populares, de cuándo podremos acceder a un terreno para edificar nuestra vivienda.

Ya lo dijo el intendente, los terrenos son fiscales, raro es encontrarnos con esa aseveración ya que, a quienes acamparon por más de 30 días en el pasaje Jesús Mendía, les negó que hubiera estas parcelas. Y si los terrenos son fiscales, si son tierras del Estado y el Estado tiene la obligación de generar los medios para que todo el pueblo tenga acceso a la tierra y por consiguiente, a una vivienda digna,

¿Es usurpación?

El pueblo haciéndose cargo de salir adelante por sus propios medios, como lo hace cada nueva mañana, cuando las decisiones políticas pasan por otro lado, que no son más que resolver sus propias necesidades y los pedidos de los amigos que luego le financiaran la campaña electoral. Con el paso de las horas conoceremos la verdadera cara de quienes gobiernan, pero ya dejan entrever su perfil.