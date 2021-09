Tolosa Paz: “No creo haber ofendido a nadie y no tengo tabú con el sexo”

“No creo haber ofendido ni excluido a nadie, ni haberme metido con la sexualidad, como sugirió la ex gobernadora” María Eugenia Vidal, señaló la postulante, en referencia a sus declaraciones de que “en el peronismo siempre se garchó”.

Y agregó: “Estaba sentada en ese living como si fuera con mis hijos, hablé naturalmente y utilicé la palabra ‘garchar’, que es normal para mí porque así hablo con ellos, para ayudarlos a cuidarse con el preservativo y sean responsables”.

Tolosa Paz remarcó que tiene “hijos de 27, 26 y 23 años” con los que habla “así en la intimidad familiar y como madre”, y señaló que “en boca de una mujer parecería que es un escándalo”.

“Los pibes están desesperados, hartos de los aforos; los pibes quieren bailar”, habían sido las palabras de la ex presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas que sacudieron la actividad proselitista de los últimos días.

Consultada sobre las repercusiones que generó su frase en el tramo final de la campaña para las PASO del 12 de septiembre, respondió: “Fue como un escándalo nacional, no sabía si reírme porque no podía entender”. “Sacaron de contexto, yo no hablé de mi sexualidad. No terminé de entender si era una crítica o una descalificación, y si una mujer no puede hablar del goce”, completó.

Sobre las reacciones que generaron sus palabras, Tolosa Paz dijo que “puso en boca lo que siente la juventud” en el marco de la emergencia de coronavirus, ya padecen en mayor medida las restricciones de no poder concurrir a “festejos masivos”, “ni el baile está permitido”.

“La pandemia nos pone a todos en una situación muy tremenda y los que hacemos política tenemos que poder dialogar con distintos públicos, de eso trata”, consideró en declaraciones radiales.

E insistió: “Hasta pedí perdón por usar esa palabra, porque la uso íntimamente, es una cosa muy de madre. Hablé de deuda, economía y peronismo. Fue increíble que tomaron solo esa palabra”.

Los dichos de Tolosa Paz no so generaron críticas de la oposición sino también de la propia coalición de gobierno, ya que el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, también cuestionó sus palabras. Sobre eso, la dirigente planteó: “No sé si Sergio pudo mirar toda la entrevista o se quedó con el título”. (DIB)