Tomás Liser es el olavarriense, radicado en Tigre, que sufrió un gravísimo accidente de tránsito en septiembre del año pasado. El siniestro fue en el kilómetro 285 la Ruta Nacional 205, cuando un camión impactó la camioneta Toyota SW4 en la que que el joven viajaba con su novia también olavarriense. El camionero que fue parte del siniestro huyó de manera cobarde.

El sábado se publicó un video donde el propio Tomás cuenta la situación por la que está pasando y apela a la solidaridad de todos para poder afrontar el tratamiento de rehabilitación en el Fleni Escobar, donde se encuentra.

Su familia y amigos la semana pasada lanzaron una rifa y además hay un alias disponible para que quien quiera y pueda realice los aportes económicos que son de importancia para Tomás y su familia en este angustiante momento.

Tomás Liser: «estoy muy feliz de estar vivo entonces quiero estar lo mejor que pueda»

En el video que se publicó el sábado, Tomas Liser cuenta que fue lo que sucedió en septiembre del año pasado. «Quería contarles un poco de mi accidente. En septiembre del año pasado sufrí un accidente con mi novia. Estábamos viajando a Olavarría por la ruta cuando un camión nos chocó y se dio a la fuga. Haciendo que nuestro vehículo volcara muchas veces. Por suerte ambos estamos vivos.»

En el mismo video, Tomas cuenta cuáles fueron las lesiones que él sufrió: «es una lesión en mis vertebras cerebrales y que ellas vertebras afectaran directamente a mi medula generándome un cuadro de cuadriplejia moderada que básicamente es que no tengo sensación motora o sensitiva en el 85% de mi cuerpo.»

«Por eso, durante mi internación, mi familia decidió iniciar una colecta para que yo pueda ser trasladado a la institución Fleni Escobar que es donde esperamos y donde creemos voy a tener la mejor rehabilitación posible. Actualmente me encuentro en la institución Fleni Escobar, ya que me pude trasladar. Pero los cotos para mantener la internación son muy altos, y honestamente mi familia no puede afrontarlos sola y las prepaga no nos lo cubre», dijo Tomás.

El olavarriense apeló a la solidaridad de todos, «quisiera pedirles una mano, cualquier tipo de ayuda para que yo pueda continuar con mi internación y rehabilitarme. Con una ayuda que puede ser económica, o puede ser difundiendo, o puede ser contándole a alguien sobre mi caso para que podamos estar un tiempo más acá y que yo pueda tratar de recuperar lo más que pueda la vida que tenía antes.»

«Esto es una lesión que te pasa de un día para otro pero que aunque te genere una discapacidad no te hace menos que nadie y que estoy muy feliz de estar vivo entonces quiero estar lo mejor que pueda», dijo sobre el final el joven.

Tomás Lieser aprovechó para agradecer a quienes ya colaboraron en una colecta que lleva varias semanas

Quienes quiera colaborar puede adquirir una rifa que ya se está llevando adelante o bien realizar aportes económicos en el alias: todosxtom – Delfina Braggio ó en PayPal: delfina.braggio@gmail.com