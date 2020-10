Torres: “Ni bien abrí la boca el médico me dijo que es garganta de Covid”

El Jefe Comunal de la vecina localidad habló con los colegas del portal Oh Laprida donde expresó “estoy muy bien de salud, y no formo parte de los grupos de riesgo”.

Contó: “Hoy (jueves) me pidieron que vaya a controlarme, acepté, no por tener síntomas, si no apenas una molestia en la garganta, y ni bien abrí la boca el médico me dijo que es garganta de Covid, así que me hisopó. Todavía no está el resultado, pero descuento que el médico tiene buen ojo y me va a dar un resultado positivo“.

“Trato de ser sumamente meticuloso, y pese a esto, estoy con el virus

posiblemente, lo que me muestra que toda precaución es poca” agregó

Torres.

“En mi caso llevaba dos 2 días y supondríamos que hoy fue mi primer día de síntomas, así que creo que serian 9 días más a parte de hoy que me quedan de aislamiento“ indicó.

“Cambia poco porque si estoy enfermo tengo que seguir aislado y si no lo estoy también por contacto estrecho”, cerró.