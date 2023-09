Tragedia en la montaña: «Hago responsable al Jefe del Ejército por la muerte de mi hijo»

Oscar Morales tenía 21 años y era compañero de escuadrón del soldado olavarriense accidentado el 21 de septiembre en San Martín de Los Andes, hacía casi dos años que había ingresado al ejército.

Fue una de las víctimas fatales del trágico accidente del jueves en la ruta provincial 62. Familiares piden justicia y responsabilizaron al jefe del Regimiento de Montaña Teniente Hernán Javier Chamadoira por la tragedia.

«Cuando mi hijo fallece, nadie me daba información. Fui al ejército y me dijeron que mi hijo estaba en el hospital. Después, el jefe del ejército nos hace llamar, nos tiene más de una hora… Nos tomó el pelo. Él ya sabía que a mi hijo lo habían sacado muerto de ahí. Me hicieron pasar a un despacho lleno de militares y me dijeron que su hijo falleció. Los militares estaban cubriéndose las espaldas, viendo cómo podían hacer para cubrir algo que no se podía cubrir», aseguró Sonia Flandes, mamá de Oscar.

Por su parte, Oscar Morales, padre del joven soldado fallecido, hizo foco en la falta de medidas de seguridad en el traslado de los soldados. «Más allá de la pérdida irreparable que hemos tenido, una tristeza doble ha sido de la forma en la que falleció mi hijo. Hubo una desidia, un abandono, de valor por la vida humana. Seguramente hubo una irresponsabilidad por parte del regimiento que eso ha ocasionado que subieran personas en un automóvil sin cinturón de seguridad, sin cubre nucas, prácticamente un desvalor por la vida humana. Fue una irresponsabilidad haber subido a mi hijo a un vehículo que no tenía las condiciones de seguridad.»

El desgarrador relato de la familia:

Además, la madre de Morales responsabilizó al jefe del Regimiento de Montaña por la tragedia: «Hago responsable al jefe del ejército por la muerte de mi hijo. Él mató a mi hijo. Él lo subió a un camión de carga y lo tiró por un barranco. Son culpables desde el Ministro de Defensa para abajo. Utilizan a los soldados, a los chicos para que les sirvan a los tenientes. En dos años dentro del ejército, mi hijo nunca recibió instrucción militar. Barrió calles, limpió patios de capitanes. No pido un resarcimiento económico, lo que yo pido hoy es que todos los camiones obsoletos los saquen y los lleven a un desguace. No quiero que muera un pibe más», finalizó. (La Montaña)

