Transporte interurbano: Hilario Galli tildó los planteos del FDT como «inoportunos» y «de mala intención»

Maximiliano Wesner, Hilario Galli

Maximiliano Wesner y Ubaldo García, concejales del espacio político opositor, reclamaron “transparencia” y acceso a la información.

Este viernes, ya conocida la decisión del Municipio de entregar la concesión a la empresa Las Sierras SRL, el secretario de gobierno Hilario Galli, habló en Desayuno con Noticias programa que conduce la periodista Claudia Bilbao en Radio M.

Consultado Hilario Galli sobre las afirmaciones de los concejales dando cuenta que no pudieron acceder al expediente dijo, «esto no fue así para nada, en lo más mínimo. Es simplemente una cuestión de descoordinación de días y horarios ya que, obviamente, uno tiene una agenda bastante completa sobre todo por estos tiempos que corren».

Galli agregó al respecto que, «a veces se está en la oficina, a veces estoy en otro lugar, y si alguien de repente viene a la oficina sin anunciarse, sin saber que va a venir no tengo porqué estar en la oficina esperándolos».

Reconoció que tuvo una reunión con Wesner y García y al respecto dijo, «el viernes cuando se reunieron conmigo en la oficina les expliqué porque esa semana particularmente el expediente estaba menos disponible que en cualquier otro momento porque era una semana clave en la Secretaría de Hacienda, era una semana de mucho trabajo y a su vez tenía que terminar de dictaminar respecto a la ecuación económica financiera de las empresa, estaba a la espera de información y documentación respaldatoria que habíamos solicitado para poder seguir avanzando en el expediente. Les comuniqué muy claro, cuáles eran esas observaciones que se les estaba haciendo a las empresas y que la información iba a estar disponible la semana siguiente, o sea, esta semana que estamos transitando en este momento, que el expediente a partir del lunes 14 de febrero iba a estar en mi oficina».

Intentando cerrar el debate expresó, «el expediente el lunes estuvo en mi oficina, estuvo el martes, el miércoles, por supuesto que esos tres días lo trabajé y para el jueves, ya tenía dictaminado el destino del transporte público, por lo tanto, tuvieron el lunes, el martes o el miércoles para venir, por lo que tengo entendido no hay ninguna comisión corriendo en este momento en el Concejo Deliberante, por lo tanto no tienen trabajo en el Concejo Deliberante y no vinieron, y decidieron venir el jueves cuando se enteraron que ya teníamos dictamen final del transporte interurbano de pasajeros, por lo tanto, no solamente es inoportuno, sino que también hasta habla de un poco de mala intención, pero bueno, ya corre por cuenta personal de cada uno de ellos.»