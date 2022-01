Tras batallar con la ELA, murió Martín Carrizo

El músico Martín Carrizo, hermano de Cecilia “Caramelito” Carrizo, murió este martes a los 50 años de edad tras una ardua batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que le había sido diagnosticada en 2017.

“Decime, por favor, por dónde sigo”, escribió su hermana esta mañana en una publicación en redes sociales para anunciar el fallecimiento de quien fue baterista de Los fundamentalistas del aire acondicionado y A. N. I. M. A. L., entre otras bandas. “Gracias, queridos y queridas, por tanto cariño, ayuda y apoyo incondicional. Le hicieron muy bien cada día. Infinitas gracias. Martín falleció hoy 11 de enero a la madrugada. Su amor, su sonrisa, su música queda en nosotros para siempre”, expresó la conductora.

A lo largo de su carrera, el artista también participó del disco “Bocanada”, de Gustavo Cerati, y fue ingeniero de grabación, mezcla y mastering de los álbumes “Porco Rex”, “El perfume de la tempestad”, “Pajaritos, bravos muchachitos” y “El ruiseñor, el amor y la muerte”, del Indio Solari.

“Estoy en el infierno”

Martín Carrizo compartía a través de las redes sociales los detalles de su estado de salud. A comienzos de diciembre, el músico conmovió con una sentida publicación en la que contaba su día a día y el esfuerzo que le demandaba interactuar con otros con la enfermedad ya avanzada.

“Estoy en el mismo infierno, muy agotado para poder explicar gráficamente el 1% de lo que siento todo el día”, manifestaba un mes atrás en una desgarradora publicación que acompañó de una selfie suya recostado sobre un sillón. Y comparaba las sensaciones con una referencia casi difícil de imaginar para que sus fanáticos pudiesen hacerse una idea de las dolencias físicas que atravesaba. “Es como si estuviera acostado en el piso y tuviese un elefante parado arriba mío sin moverse y una de sus patas en mi cara. A eso, sumamos el dolor de mis tobillos, pies, manos, muñecas y venas”, precisaba.

Sin embargo, el músico no bajaba los brazos. Resultaban habituales los posteos en los que se refería a los tratamientos de recuperación a los que se había sometido a lo largo del tiempo. “Si me encuentro escribiendo esto para todos es por que soy un cabeza dura y mientras escucho a Los Abuelos de la Nada sigo queriendo mi recuperación”, afirmaba semanas atrás.

“Como digo siempre, tengo ganas de sobra de ponerme bien, pero sin la ayuda de todos ustedes sería realmente imposible!! No hace falta que les diga que hoy por hoy no puedo trabajar, ya me conocen y saben que no me gusta quejarme, ni llorar!!! Pero una vez mas me siento un elegido, a pesar de todo lo que me toca vivir que es muy fuerte, me siento acompañado en todo momento”, expresaba Martín a mediados del año pasado.

“Ir por otro lado”

En 2017 Martín Carrizo anunció que por un dolor que le impedía tocar la batería debía cancelar su participación en el show que el Indio Solari daría en Olavarría. Luego se supo que el músico de por entonces 45 años había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular por la cual las células del sistema nervioso disminuyen gradualmente su funcionamiento provocando una parálisis progresiva.

A fines de 2019 se hicieron dos conciertos solidarios para recaudar fondos y que Martín pudiera ser tratado de la enfermedad en Estados Unidos. Uno de ellos fue de la banda Los fundamentalistas del aire acondicionado, en el que apareció el Indio Solari a través de pantallas. En el otro tocaron El “Mono” Fontana, Gonzalo Aloras y Gillespi, entre otros músicos invitados.

No obstante, tiempo después, en marzo de 2021, el músico anunció que no continuaría con ese tratamiento “porque es imposible pagarlo”. “Igualmente siento que debo ir por otro lado, aprovechar lo que aprendí y la experiencia vivida en esa clínica para seguir peleando desde mi casa”, afirmó Carrizo en ese momento.

La enfermedad neurodegenerativa que padecía Carrizo se hizo conocida para el gran público por ser la que afectó al físico Stephen Hawking desde 1953 hasta su muerte en 2018. Aquí en Argentina, Esteban Bullrich, ahora exsenador nacional por la provincia de Buenos Aires, anunció que tenía ELA en abril del año pasado y en diciembre renunció a su banca con un emotivo discurso, en el que clamó contra la "grieta" y afirmó: "Créanme que es mucho más lo que nos une que lo que nos divide". Además anunció la creación de una fundación, que lleva su nombre, para luchar contra ese mal.