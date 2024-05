Trinidad, misterio de fe

Celebrar la Solemnidad de la Santísima Trinidad es abrazar el misterio de la fe en quien creemos: Un solo Dios en tres Personas: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. “La Fiesta de la Santísima Trinidad nos invita a dejarnos fascinar por la belleza de Dios; belleza, bondad y verdad inagotable . Y también humilde, cercana que se hizo carne para entrar en nuestra historia, para que cada hombre y mujer pudiera encontrarla y obtener la vida” ( Papa Francisco, 2020).

El Catecismo de la Iglesia Católica , en su párrafo 233, afirma lo siguiente: Los cristianos son bautizados en “el nombre” del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y no en “los nombres” de estos, pues no hay más que un solo Dios, el Padre todopoderoso y su Hijo único y el Espíritu Santo: la Santísima Trinidad .

Celebrando este misterio entramos en la dimensión de la fe; llamado y respuesta .Decía el beato para Pablo VI: “La fe es – en Dios – un llamado de Amor. Y por nuestra parte debe ser una primera y fundamental respuesta de amor. Es nuestra fortuna, es nuestra felicidad, es la clave de nuestro destino”.

“Celebrar a la Santísima Trinidad, no es solo un ejercicio teológico, sino una revolución de nuestra manera de vivir. La Trinidad nos enseña que no se puede estar nunca sin el otro. No somos islas, estamos en el mundo para vivir a imagen de Dios: abiertos, necesitados de los demás y necesitados de ayudar a los demás”. Al Dios trino y uno, hay que mostrarlo con los hechos antes que con las palabras. Pensemos en las personas buenas, generosas, mansas que hemos conocido recordando su manera de pensar y actuar podemos tener un pequeño reflejo de Dios-Amor. Y, ¿qué quiere decir amar? No sólo apreciar y hacer el bien, sino antes incluso, en la raíz, acoger a los otros, hacer sitio a los otros, dejar espacio a los otros”. (Papa Francisco). Celebrar esta Solemnidad es “un recordatorio para todos los cristianos” de ser: “reflejos de Dios- Amor en lo cotidiano. ¡Vamos juntos!

(*) Angélica Diez, Misionera de la Inmaculada Padre Kolbe, Olavarría.