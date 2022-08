Un Jurado Popular declaró «culpable» a un hombre que arrolló con su moto a una policía

Fuente: Asoc. Argentina Juicios por Jurados

Terminó el primer juicio por jurados en el recientemente creado Departamento Judicial Avellaneda-Lanús que se le siguió a Cristian Adrián Maldonado (31) por el homicidio de Julia Ailín Valles, una policía que encontró la muerte atropellada por una motocicleta en un control vehicular.

El jurado lo declaró culpable de homicidio simple con dolo eventual por mayoría de 10 votos. Es decir, sin intención directa de matar, pero actuando con gran temeridad. Le espera una pena entre 8 a 25 años de cárcel.

La fiscal Natalia Miliones tuvo a su cargo la acusación. Los hechos datan del 5 de septiembre de 2020 en plena cuarentena dura. A las 6 de la mañana Adrián Maldonado y Matías Rosales a bordo de una moto atropellaron a la policía Valles al intentar evadir un control policial en Villa Caraza, Lanús. Fue en el cruce de Catamarca y General Hornos, justo en el límite con Lomas de Zamora. Esa secuencia quedó capturada en las cámaras de seguridad del municipio y tuvieron gran repercusión en los medios.

La policía estaba haciendo tareas de control vehicular en un retén y le ordenan a la moto que frenase. Como Maldonado tenía antecedentes, decidió eludir el control y fugarse en la moto.

Sin duda alguna, fue clave el video. Allí se observa que, mientras la policía se adelanta a su compañero para hacerle la seña de detención al motociclista, el joven intenta esquivarla por el costado izquierdo sin desacelerar. Sin embargo, se la lleva por delante y hace que saliera despedida hacia la esquina. Este fue el punto de controversia en el juicio. ¿Tuvo intención de matar a la polícía o sólo de fugarse?

De inmediato, el policía que estaba junto a Valles se dirige a neutralizar al motociclista para evitar y su fuga y otro de los efectivos corre en asistencia de la víctima, la cual queda tendida boca abajo prácticamente sin movimiento. Los ocupantes de la moto solo sufrieron lesiones leves. Por el contrario, Julia Valles falleció a los pocos minutos como consecuencia del impacto, pese a las tareas de reanimaciones del personal médico que habían sido alertado por sus compañeros.

Por el particular damnificado actuó el abogado Diego Raidan, quien asistió a Abigail Valles, la hermana de la víctima. Esta declaró al principio del juicio diciendo que: “Esperamos mucho tiempo este momento. Que se haga justicia, que el jurado vea que Maldonado lo hizo a propósito y que ese 5 de septiembre de 2020 dejó una familia destruida y una nena sin su mamá. Por eso luchamos por la perpetua. Él tenía antecedentes y salió de la cárcel para seguir haciendo lo mismo”. La víctima pedía que se aplicara el agravante de matar a una policía por su condición de policía. Eso equivalía a prisión perpetua. En la sala del debate también se encontraba el padre del acusado Maldonado, quien se descompensó y debió ser asistido.

La defensa oficial edificó su teoría del caso en la afirmación de que Maldonado no iba manejando la motocicleta Gilera Smash que atropelló a la oficial Valles. Evidentemente quiso cargar así la responsabilidad en Matías Rosales (23), quien también iba a bordo de la motocicleta.

Sin embargo, mientras Maldonado quedó detenido desde un primer momento, Rosales quedó en libertad, ya que se comprobó que no tuvo que ver con la maniobra que mató a Valle. Por otra parte, la defensa argumentó que lo que pasó fue un accidente y pidió homicidio culposo por imprudencia.

La fiscalía y la querella buscaban la condena por homicidio agravado por la condición de policía de la víctima, pero no lograron convencer al jurado.

Eso sí, tampoco lo convenció la defensa sobre su falta de culpabilidad o, en todo caso, por el delito de homicidio culposo.

El jurado se situó en el punto intermedio y condenó por homicidio simple con dolo eventual. Era lógico porque la figura agravada exigía un plus objetivo de dolo que no fue probado más allá de toda duda razonable. Para ello Maldonado no solo debería haber querido matar a Valles, sino matarla por su condición de policía. Y eso, según el jurado, no se probó.

La dirección del debate y las fundamentales instrucciones al jurado estuvieron en las manos del juez Martín Pizzolo del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1. El próximo martes 16 a las 11 horas será el encargado, en la audiencia de cesura, de establecer la pena, que puede oscilar entre los 8 y 25 años de prisión.