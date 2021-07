Un olavarriense se encadenó en Tribunales, pide que le devuelvan pertenencias secuestradas

Fue en la mañana de este martes en la sede de tribunales de de la ciudad de Azul, donde un olavarriense que denunció ante la justicia el faltante de pertenencias en un allanamiento, el armado de una causa penal y la restitución de unos cuatriciclos secuestrados en un allanamiento por una causa en la que de acuerdo a lo que manifiesta, «no tiene nada que ver».

Se trata de Hernán Adrián, quien denuncia que tras un allanamiento en un departamento que vive que se efectuó hace un año, «la policía, me robó todo, me rompió todo y me armaron dos causas.»

«Hay dos cuatriciclos que me secuestraron y eso fue un robo. Cuando fui a hacer la denuncia no me lo tomaron como un robo y ya hace un año que vengo peleando para que me los devuelvan. Presente todos los papeles el día del allanamiento, presente todos los papeles que me pidieron en el juzgado y no me los devuelven hace mas de un año.»

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp