Una elección que quedará marcada por “la intervención de la política”

María Fernanda Giménez señaló que, a diferencia de elecciones anteriores realizadas en el Colegio

de Abogados, la que se llevará a cabo este jueves aparece marcada por una significativa injerencia de

la política.



En ese contexto ubicó a lo que sucedió con algunos profesionales que desde “Alternancia” intentaron

sumar como candidatos a esa lista, quienes -además de tener “compromisos personales”- optaron por no

participar “por situaciones donde la política ha intervenido en esta elección, por lo que decidieron darse

de baja a último momento”.



“Es la primera vez que una elección en el Colegio de Abogados va a sufrir la intervención de la política”,

sostuvo la candidata opositora. “Desde nuestra lista no tenemos acompañamiento ni bajada de línea de ningún partido político. Nadie nos banca la campaña ni nos paga nada. Somos abogados que ejercemos la profesión y que nos nucleamos para que el Colegio funcione de la mejor manera para todos”, afirmó para después apuntar a la lista oficialista que encabeza Gastón Argeri; a la que definió como “un sector desde donde hemos notado una fuerte presencia política”.



“Eso es algo que realmente nos pone en desventaja porque no queremos que el Colegio tome partido por un partido político. Personalmente, no milito en ningún partido y eso nos dificulta también en un montón de situaciones. No sólo de publicidad y demás, o de accesos a los espacios propios del Colegio”.

Sobre esa última situación, la profesional azuleña hizo alusión a lo que le sucedió días atrás cuando,

primero, estuvo en Las Flores y después en Olavarría, ciudades en las que “no nos dejaron usar las instalaciones del Colegio, donde funcionan las sedes de las asociaciones de dichas localidades, para poder encontrarnos con los colegas de esos lugares, entrevistarnos con ellos y que conozcan nuestro proyecto”.



“En Olavarría -recordó sobre lo ocurrido el pasado miércoles- nos tuvimos que reunir en la calle porque

no teníamos otro lugar al que ir”. “Eso también está marcando lo que actualmente es la política del Colegio: de puertas para adentro y sólo para los que acompañan a la actual gestión; mientras quienes no compartimos esa mirada estamos excluidos”, sostuvo la abogada.



“Nos parece muy triste que pase todo esto. Desde que me matriculé como abogada, siendo alguien

sin familia con abogados, tuve que ir al Colegio para insertarme y hacerme mi lugar. Desde 2005, que me

matriculé, hasta 2020, el Colegio de Abogados era mi casa. Pero desde ese entonces siento que me dejaron afuera, al igual que a muchos profesionales más. Por eso, hoy queremos que el Colegio sea la casa de todos y todas las profesionales y no de aquellos que siguen una sola idea. El Colegio nos tiene que representar a todos, más allá de lo que cada uno piense o cómo quiera gestionarlo. Eso es lo que queremos empezar a trabajar y es uno de nuestros principales objetivos”, enfatizó.

Este jueves 12 de mayo, desde la hora 8 y hasta las 15, tanto el Colegio de Abogados en Azul como

las asociaciones que dependen de esa entidad y tienen sedes en Olavarría, Tandil, Benito Juárez y Las

Flores se convertirán en lugares de votación. En las demás ciudades -Bolívar, Tapalqué, Laprida, General

Alvear, General La Madrid y Rauch- se votará en los juzgados de Paz, pero en el horario de 8 a 14.

