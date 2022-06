Una polémica que no se sabe cómo acaba: Un motel en Azul escracha a su «clientes»

La polémica se desató en la ciudad de Azul cuando la dueña de un albergue transitorio se cansó de que los clientes se llevaran “recuerdos”, como toallas y jabones, y empezó a escracharlos en las redes sociales mostrando la patente de los vehículos en los que llegaron los “amigos de lo ajeno”.

La imagen es tomada de las cámaras de seguridad del lugar. Se decidió llegar a este punto -cuya legalidad está en discusión- a sabiendas de que las denuncias policiales difícilmente servirían para recuperar lo robado, mientras que el miedo a que se sepa y se viralice quién entró al hotel alojamiento y que encima se llevó algo, es mucho más fuerte.

Al parecer, tras la difusión que tuvo el asunto, el Facebook del “telo” borró todas las imágenes de los autos, pero ya se habían hecho conocidas en otras redes sociales como Twitter e Instagram.

Diálogos

Así, se difundió un diálogo en el que la dueña del hotel no llegó a mostrar la patente del auto, pero enseguida apareció el dueño: “Peugeot 206 gris claro se llevó toallôn de habitación 8. patente termina en 3 … Proximamente publico la foto”. La respuesta fue: “No por favor que no fui con una….. Mañana lo lavo y paso, pero no me escrachen que lo va a ver mi mujer y está fresco pa dormir afuera”.”

Otro intercambio no fue tan feliz. “Hoy 25/06/22 de la habitación n* 7 un gol negro vidrios polarizados, de 16:10 a 17:30 se llevó el acolchado… Si no lo devuelve publico la foto con la patente (Eoo 259)”, mostraron desde el motel, y un usuario indignado respondió: “No creo que estea bien la forma de actuar del motel!! Primero sacar fotos a todos los vehículos que entran! No creo que puedan hacerlo! Y debe de ser cierto que también filman adentro como se corre los rumores! Tienen que encontrar otra forma de que no les roben!”.

El comercio contestó con una contraofensiva del motel escrachador: “Disculpame, pero no sacamos fotos, tenemos cámaras solo afuera y como verás siempre se ve la parte de atrás del vehículo, y otra forma no tenemos, optamos por esta porque estamos cansados de que roben absolutamente de todo y no es de ahora, es de años. Solo que así frenamos un poco…. Adentro de las habitaciones por supuesto no hay cámaras y si querés te invito a que vengas a ver y sacarte las dudas, eso de ninguna manera nos serviría como negocio”.

En tanto, enseguida en un grupo de clasificados de Azul apareció un “contraescrache” con la presunta imagen de la dueña del motel y un texto donde se afirma que “tiene a las mucamas en negro cobrando dos mangos”.

La controversia está servida. Y todavía habrá que ver cómo acaba. (DIB) MM

