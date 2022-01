Venta de terrenos: “Ninguna fiscalía se ha puesto en contacto con el Municipio ni ha requerido información»

El Subsecretario de Legal y Técnica del Municipio habló con Cadena 103 en la mañana de este lunes sobre las denuncia de estafas mediante la venta de terrenos. Fabbi aseguró que quien es mencionado como presunto vendedor «no es empleado ni funcionario» municipal.

El Subsecretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Olavarría, Marcelo Fabbi habló en la mañana de este lunes con el programa “La Primera Mañana” de Cadena 103. Durante la entrevista abordó las denuncias de estafas mediante la venta de terrenos que motivó un pedido de sesión especial del Concejo Deliberante de parte del Interbloque del Frente de Todos.

El abogado Marcelo Fabbi, en Cadena 103, recordó la denuncia que el municipio hizo el año pasado por los terrenos del Pikelado y lo diferenció con los de este caso al expresar, “en relación a los casos de ahora, todavía no hemos detectado que se trate de terrenos municipales, son todos privados. Por eso no tenemos legitimidad para actuar. Para presentar una denuncia tenes que acreditar un poder legítimo. No sabemos que arreglo hubo entre los particulares”.

Habló del supuesto vendedor y además de los supuestos vínculos con el Municipio, “nunca fue empleado municipal, no tuvo un cargo, si es cierto que hay fotos con el Intendente. Esas fotos son del cierre de campaña de 2019. Los actos políticos son públicos, los candidatos se sacan foto con cualquier foto. La persona que mencionan nunca tuvo un cargo y tampoco trabajó en el equipo de gestión”.

Marcelo Fabbi sostuvo “ninguna fiscalía se ha puesto en contacto con el Municipio ni ha requerido información. Sabemos por los medios que existen denuncias”.

“Yo atendí a dos personas que supuestamente eran víctimas de las supuestas estafas, yo les explicaba que cuando va a comprar un inmueble tiene que tomar ciertos recaudos. Hay que asesorarse en debida forma, el Registro de la Propiedad Inmueble siempre brinda información a cualquier información. Lo que siempre advertimos es que un papel que diga cesiones de derecho no basta para comprar un inmueble, hay que asesorarse. Hay muchos profesionales que pueden asesorar a los vecinos, tienen que concurrir a esos profesionales”, indicó Marcelo Fabbi.

Ante la acusación de la oposición sobre el “silencio municipal”, el Subsecretario expresó “cuando un gobierno gestiona no está haciendo alarde de su gestión, el supuesto silencio municipal es porque no teníamos legitimidad. Nunca hemos otorgado tenencias por causa de delitos que han ocurrido con terrenos municipales. El silencio municipal como gestión no existe, porque el Municipio no ha tenido legitimidad para actuar en este tipo de delitos privados”.

