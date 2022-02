Venta fraudulenta de terrenos: “Nos decía que si él nos estaba ayudando teníamos que votar al partido que nos estaba dando una mano”

Foto: Claudio Martínez / El Popular

Ricardo Gabriel es una de las personas damnificadas por los terrenos. Fue uno de los primeros en denunciar y hacer público el caso. Este lunes por la mañana habló con Claudia Bilbao en “Desayuno con Noticias” programa que se emite en RADIOM (Fm 103.9) de lunes a viernes de 7:00 a 9:00 AM.

¿Cómo empezó y cómo fue todo el proceso?

El proceso empezó por intermedio del boca a boca de amigos a un referente barrial. Resulta que él mismo andaba buscando a personas. Él nos mostraba la foto con Galli, él vivía de eso, es mentira que hace otra cosa, porque yo todo el tiempo que estuve con él, vivió de eso. Está en los barrios, y de hecho, nos ofreció el terreno, decía que era por las elecciones que se venían. Todo esto fue en el mes de abril.

Supuestamente había unos terrenos que se lo habían pasado a él, porque como era referente barrial sabía las problemáticas de la gente de los barrios y bueno, yo fui uno de los damnificados junto con mi hija.

¿Dónde está ubicado el terreno que compró usted?

El terreno que compré está ubicado en Azopardo y Santa Cruz

¿Esa persona le ponía el precio al terreno? Sí, sí. ¿Cuánto pagó? $500.000 (quinientos mil) pesos.

¿De qué manera lo pudo pagar?

Yo lo pague de contado porque tenía el dinero. Tengo un trabajo, gracias a Dios, pero me costó. Lo pague con los ahorros de hace unos años y perdí todo, obviamente. Igual no sé hasta qué punto porque para eso estamos denunciando, para ver si se puede recuperar y si se puede hacer algo.

¿En qué lugar usted le pagó? ¿ firmó algún papel?

Si, si, papeles. En su casa. yo le entregue la plata y le iba entregando a medida que me iba pidiendo le iba entregando el dinero.

¿En la casa de esta persona?

Sí, sí, en la casa particular de él. He hecho todos los pasos, fui a una escribanía a firmar, que fue la escribanía Catanzaro. Legalmente yo estaba convencido de que estaban las cosas medianamente prolijas por todo lo que él nos iba diciendo, y cómo nos llevaba hacer distintos trámites, cómo la bajada de la luz de Coopelectric y etc.

¿Llegó a tener la luz?

No llegué a tener la luz porque hice el pilar y me lo voltearon, porque había otras personas, entonces cada vez que yo armaba algo en el terreno, cuando iba al otro día o a los dos días me encontraba con las cosas volteadas, porque claro, no era solamente yo el dueño y titular del terreno.

¿Vendía el mismo terreno a varias personas?

Y sí, sí. De hecho, no logré tener el papel de la escribanía o el papel de compra y venta porque él me tenía a las vueltas, que pasara un día, que pasará otro, que tenía Covid y siempre pasaba alguna otra circunstancia, hasta que se fue estirando en el tiempo y no me atendió más. Ahí me di cuenta de que era una estafa y tuve que denunciar.

Puntualmente ¿Cuándo se dio cuenta de que lo habían estafado ?

Cuando no me atendía las llamadas del teléfono, ni me mandaba mensajes, ni whatsapp. Cuando ya no atendía, entonces me di cuenta que pasaban cosas raras. Iba a la casa, no salía, no me atendía, entonces empecé a sospechar y bueno, fui e hice lo que tenía que hacer.

¿Dónde radicó la denuncia?

Hice la denuncia en la Comisaría Segunda, es más, quise hacer una denuncia penal y fui a la Fiscalía pero me la rechazaron y me dijo que tenía que hacer la denuncia por Comisaría.

¿La causa avanzó?

No, en ningún momento. Ahora nos enteramos, porque la causa ahora está en manos de un abogado (que no es de Olavarría) que la denuncia no tenía la validez que tenía que tener, porque al no tener, en su momento, un letrado, la causa estaba parada. Entonces ahora al tener un abogado la denuncia va a tener un peso mayor en la Justicia.

¿Nombraba contactos con funcionarios municipales?

Sí, si. Él nombraba que tenía contactos, de hecho él tenía en su computadora, y mostraba cómo se manejaba, tengo algunos nombres pero al no tener pruebas no puedo darlos. Pero obviamente él se manejaba muy bien con los funcionarios.

¿Tenía mucha cercanía con el poder municipal?

Sí, si. Porque él nos daba todos los datos y tenía todo. Lo bajaba él mismo en su programa de ARBA, municipal, nos daba para que pagáramos los impuestos, Eso era tener un contacto en la municipalidad obviamente que estaba claro.

¿Él manejaba muchos terrenos de Olavarría?

Sí, fui a ver como mínimo entre seis y siete terrenos, y quintas también. Fui hasta la zona de quintas, esos eran otros precios.Ví varios y elegí ese, porque era un lugar con asfalto, que tenía gas todo.

¿Usted tiene vivienda?

No. Ya le digo, los ahorros de toda la vida quedaron ahí, truncados.

¿Tiene confianza en la justicia, en esta Comisión?

Me da una esperanza. Sí, obviamente espero que se llegue a algo. Por lo menos sacar a esta persona o a las personas, meterlas presas o que la justicia decida, porque uno indignado el día que los cruce por la calle no sabes cómo vas actuar, se puede actuar de la peor manera o no, uno no sabe el instinto de uno.

¿Qué fue lo que más confianza le generó como para creer en todo lo que él decía?

Él era un referente barrial, andaba en varios barrios, hablaba con los líderes barriales. Era un hombre que se manejaba en muchos lugares de la ciudad, es muy reconocido, bastante. Entonces eso me dio confianza y decir, ‘bueno, ya que están en política, han ayudado tanto por qué no nos van a ayudar a nosotros’. Entonces creímos, yo creí.

Al estar en plena campaña electoral ¿Les pedía a cambio de los terrenos algún voto?

Y obviamente sí. Sí, él nos decía que si él nos estaba ayudando teníamos que votar al partido que nos estaba dando una mano

¿En este caso el oficialismo?

Exactamente.