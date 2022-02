Venta irregular de terrenos: “Hay de todo, hay terrenos municipales, fiscales, terrenos que no tenían dueño, hay de todo”

Julio Beley de traje azul. Ph 0221.

A pocas horas de que el Concejo Deliberante trate la creación de una Comisión Especial para investigar la venta irregular de terrenos en Olavarría, este miércoles el abogado de uno de los damnificados habló con la periodista Claudia Bilbao en el programa “Desayuno con Noticias” que se emite por Radio M.

El abogado es Julio Beley estuvo el martes en Olavarría y contó, «estuvimos trabajando desde las 9 hasta las 16 horas, tanto con la doctora Serrano como con el doctor Iturralde. Lo cierto es que se tomaron nuevas declaraciones, nos presentamos con otras víctimas. Son muchas las víctimas y seguiremos presentando gente. La que ya hizo denuncias se las va constituir como Particular Damnificado”.

Beley expresó que desde el momento en que las estafas tomaron estado público mucha gente se empezó a comunicar con él para solicitar su asesoramiento. En este sentido dijo, “son muchísimas las personas que han sido estafadas con este accionar delictivo. Hoy tenemos 7 denuncias y hay por lo menos 7 más para presentar en estos días”.

De todas maneras estimó, “creo que estamos hablando de muchas más, no sólo de quince”.

Sobre los estafados y porque no todos se presentaron en la Justicia analizó, “por una cuestión de miedo, por una cuestión de no querer aparecer no hacen la denuncia. O quizás de tener la esperanza de que esta gente les cumpla con los que le prometió, de no perder lo que ya pusieron. Quedó claro que no van a hacer nada y no les van a devolver nada de lo que ya pusieron».

Además definió a los damnificados, «es gente muy humilde que puso todo lo que tenía para tener su terreno y han sido estafados. Son gente humilde, gente trabajadora, gente agradecida, gente con miedo, gente de bien. Uno a veces no toma dimensión es que la gente necesita que la ayuden. Es gente muy laburadora que perdió todo lo que tenía por tener una mejor posición”.

Al habló del modo de accionar de los denunciados, “yo no quiero entorpecer la investigación, pero todo es igual. Es una asociación o banda que se dedica a estafar a vender terrenos, en distintas condiciones. Prometiendo algo que no cumplen, esto es lo que realmente ocurre. Yo digo que es una asociación ilícita o banda porque se dan claramente los requisitos. En la mayoría de los hechos participan alrededor de tres personas que es uno de los requisitos de la asociación ilícita o la banda y lo cierto es que hay un sentimiento de pertenencia a esa banda”.

Por otro lado, en tono descriptivo agregó, “la multiciplicidad de hechos que hay demuestra que tenían una habitualidad y una acción de pertenecer. El diálogo que tenían con la gente y como se manejaban con total impunidad hace que sea configurada la banda o la asociación ilícita”.

Julio Beley fue el primer abogado en representar a la primera víctima de estos hechos en el año 2020. En el transcurso de la entrevista radial señaló además que, “la gente tiene que entender que cualquiera que necesite, o que ha sido víctima puede comunicarse con la UFI N° 4 donde los van a recibir y sino comunicarse conmigo para ayudarlos a canalizar esto”.

Si bien el abogado no pudo estimar el monto total de la presunta estafa dijo que cada maniobra en la venta de los terrenos iba “en promedio de 600 a 800 mil pesos por cada terreno”.

Sobre la eventual “cabeza” de esa supuesta “asociación ilícita” el abogado Beley dijo, “si hay una cabeza, yo no sindico a una persona cuando la tengo realmente imputada. Cuando tenga todo probado actuaré en consecuencia”.

“Hay de todo, hay municipales, fiscales, terrenos que no tenía dueño, hay de todo”, expresó Beley y agregó, “ante cualquier duda en una compra de terrenos consulten a un Escribano, que no compren una posesión porque se hace muy difícil acceder al bien. Lo barato sale caro, lo cierto que por ahorrarse dos pesos termina perdiendo todo”.

Beley expresó, “a medida que se pruebe se acusará a la persona que se tenga que acusar, si lo hago estaría haciendo una acusación sin sentido” y se excusó de contar si los damnificados involucran a alguien de la Municipalidad.

Para Beley no sería “producente” que la causa se vaya de la órbita de la UFI N° 4 de Olavarría tal como se dejó entrever desde la Fiscalía General. Reconoció al respecto el abogado de La Plata, “hay ciertos criterios o ciertos parámetros que hacen que una causa salga de la esfera de un fiscal normal y competente que son por ejemplo que intervengan funcionarios públicos, miembros de algunos de los poderes, o funcionarios del servicio penitenciario. En este caso no creo que así sea, igual eso depende del Fiscal General”.

El abogado Julio Beley agregó, “este tipo de delito afecta la tranquilidad pública y el Ministerio Público debe dar esa tranquilidad para la comunidad de Olavarría”.

Sobre la causa dijo, “queda mucho trabajo del Ministerio Público y me di cuenta que tienen ganas de trabajar. Quisieron trabajar o están haciendo las cosas como Dios manda, tanto el doctor Iturralde como la doctora Serrano. Mucha más gente se acercará a denunciar y me parece muy acertado que se los atienda como corresponda, y eso está haciendo el Ministerio Público”.