Venta irregular de terrenos: “Si hay un funcionario que tiene algo que ver voy a ser el primero en pedirle la renuncia»

Ph: Luis Molina

El Intendente Municipal -en uso de licencia- Ezequiel Galli, habló del tema de la supuesta venta irregular de terrenos, que derivó en causas judiciales que están en pleno trámite, según confirmaron a En Línea Noticias altísimos voceros de la Fiscalía General de Azul.

Tal como informó este medio el Fiscal General solicitó a los Fiscales de Olavarría que remitan todas las causas sobre este tema a la sede de Fiscalía General para “realizar un diagnóstico” sobre como continuar la investigación.

Antes de iniciar su licencia por vacaciones y en la mañana del jueves, el Intendente Ezequiel Galli brindó una extensa entrevista al programa OK! que se emite por 90.7 y conduce César Saldain. El Jefe Comunal no se había expresado sobre el tema y en el desarrollo de la chala agradeció haber sido consultado sobre el tema.

Antes de conocer la postura del Intendente, el sábado pasado el Municipio emitió una gacetilla, aunque el Intendente fue mucho más allá dado que sin nombrarlos respondió a los dichos de Claudio Peralta y su abogado Sergio Roldán quienes han vinculado en la maniobra a funcionarios municipales.

Ph: Luis Molina

El Intendente al referirse al tema reconoció que, “está en la opinión pública, y nosotros estamos a disposición y ya lo hemos dicho. También hay mucha mala intención en algunas declaraciones. La verdad que yo soy el primero siempre en poner a disposición de la Justicia, en poner al municipio a disposición de la Justicia, si es que el Municipio tiene algo que ver”.

Para Galli, «estamos viendo que es algo entre privados, hay una presunta estafa que se está investigando, hay una denuncia, y nosotros vamos a estar a disposición si es que el municipio tiene algo que ver”.

No esquivó las acusaciones de Peralta y su abogado sobre la presunta vinculación de funcionarios municipales o ex funcionarios en la maniobra, “si hay un funcionario o un empleado público que tiene algo que ver con esto voy a ser el primero en pedirle la renuncia y ponerlo a disposición de la Justicia”.

Fue más allá y señaló, “son terrenos privados que fueron presuntamente vendidos por una persona, se habla de funcionarios municipales, pero nadie dice los nombres. Aparte es la Justicia la que tiene que determinarlo”.

Relató posteriormente, “nosotros hemos detectado venta de terrenos municipales en otro momento y hemos hecho la denuncia penal correspondiente y está la investigación en curso”.

Para Galli este tipo de maniobras no son nuevas y reiteró las denuncias hechas por el municipio cuando había terrenos municipales involucrados, «son estafas que son moneda corriente” y aclaró “yo confió mucho en el accionar de la Justicia”.

También el Intendente habló de la iniciativa del Interbloque del Frente de Todos de conformar una comisión especial para investigar lo que está sucediendo o sucedió. Así fue que en la entrevista expresó, “yo soy el primero en acompañar eso, y vamos a ir más allá porque vamos a pedir que la comisión termine con un informe que vaya a la Justicia y si es necesario que la Justicia pida información ahí estaremos a disposición para acompañarla”.

Ph: Letra P

El Jefe Comunal no dejó de hablarle a las personas que están comprando lotes, “nosotros tenemos una política de vivienda, nosotros tenemos una política de escrituración, hemos entregado más de 7000 escrituras, siempre el problema habitacional es parte fundamental de nuestra gestión y nosotros tenemos una política de desarrollo social con entrega de terrenos. Los terrenos municipales no se pueden vender hasta que no estén escriturados, no compren tenencias, no compren cesiones, porque eso no es legal y tampoco compren un terreno que tiene un valor de 20 mil dólares billete a 500 mil pesos porque algo raro hay, si alguien les dice que lo van a poder escriturar es mentira”.

Dijo además que ante un negocio de compra venta, “vayan a una Escribanía, vayan a pedir un Informe de Dominio, asesórense bien y si es necesario que los asesoremos de la Municipalidad estamos a disposición. No hay forma de escriturar un terreno con tenencia precaria, cuando es entre privados nosotros no podemos intervenir, por eso es necesario el asesoramiento y la Municipalidad tiene las puertas abiertas para asesorar”.