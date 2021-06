Vernice de cara a Tokio: «Espero dar el máximo, competir como nunca lo hice»

El palista olavarriense Agustín Vernice se prepara para participar de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Vernice concedió una entrevista al diario Infobae donde adelantó «espero dar el máximo, competir como nunca lo hice.

La postergación de los Juegos Olímpicos por la pandemia lo obligó a un desafío que nunca había atravesado. Sobre lo inminente de la realización de los Juegos Olímpicos dijo «la verdad, lo estoy viviendo con una alegría inmensa. Con un poco de ansiedad después de este año raro que estamos viviendo todos, pero disfrutando del día a día. Y con ganas de que llegue el momento. Estoy muy contento de tener la oportunidad de entrenarme para cumplir mi sueño de poder representar a mi país en un Juego Olímpico, así que trato de aprovechar mi día al 100 por ciento».

Habló de la postergación por los Juegos por la pandemia mundial de Covid y sostuvo que «se retrase todo un año, en principio no fue fácil. Lo tomé como un desafío y traté de sacar lo mejor. Ahora sigo igual, pese a las dificultades, trato de hacer las cosas lo mejor posible. Además de ser una competencia contra uno mismo, y de poner lo mejor cada día, entiendo que todos los deportistas de todo el mundo tenemos complicaciones y creo que el que mejor se adapte va a sacar provecho. Así que trato de trabajar lo mejor posible, enfocado en lo que tengo que hacer y, bueno, en el momento que tenga que competir, hacerlo de la mejor manera».

«Espero dar el máximo, competir como nunca lo hice. Física y mentalmente estar mejor que nunca y que eso me dé un resultado que jamás imaginé. O que sí ahora sueño, pero que de chico me hubiese parecido imposible. Soy realista de dónde estoy y qué puedo dar, pero también es cierto que todas las personas que están en un Juego Olímpico trabajan muy duro para llegar a lo más alto. Trato de lidiar todos los días con mis dificultades y potenciar mis virtudes para que, en el momento en que tenga que competir, hacerlo como nunca lo pude hacer. No quiero desaprovechar la oportunidad de estar en los Juegos Olímpicos. No te puedo decir con certeza en cuántos Juegos voy a competir, así que sé que este lo tengo que aprovechar», expresó.