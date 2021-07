Victoria De Bellis renuncia a su banca de concejal: “Me voy por un proyecto personal”

Este miércoles la concejal Victoria De Bellis (Cuidemos Olavarría) confirmó lo que días atrás habían anunciado dirigentes del Frente Grande de Olavarría. En las próximas semanas la concejal del eseverrismo renunciará a la banca que tiene en el Concejo Deliberante desde 2017.

“Es una decisión personal, no es política, hay un proyecto familiar ya que mi marido ha tenido una oferta laboral que implica radicarse fuera del país, y esta vez hemos decidido hacerlo en familia ya que otras veces él ha ido solo”, dijo este miércoles en declaraciones al programa «Desayuno con Noticias» que conduce Claudia Bilbao en Radio M.

Dijo De Bellis que «la pandemia nos ha permitido experimentar las vivencias familiares de lo cotidiano y ha hecho que esta decisión sea pensada desde lo familiar, tenemos una hija que cumple 10 años y nos pareció que era el momento justo», agregó.

Dejo en claro que su alejamiento «no tiene que ver con lo político, por el contrario, yo siempre he estado muy cómoda dentro del Eseverrismo y muy agradecida por el compromiso que ha asumido este espacio político. Me parece que cuando uno ocupa una banca no está solo, represento las ideas del espacio político que siempre, no solo en la gestión, lo ha hecho con mucho compromiso y también cuando nos ha tocado ser oposición. No tengo más que agradecimiento, la decisión no tiene que ver con lo político».

Cuando sea aceptada la renuncia de Victoria De Bellis, su banca será ocupada por Pamela Juri, integrante del Frente Grande.

¿Está confirmada la fecha del viaje a España?

Todavía no tengo la fecha cierta porque la pandemia va cambiando las condiciones de los vuelos pero es seguro que el próximo mes de agosto estaremos viajando a España, el destino es la ciudad de Badajoz.

Juan Gatti, marido de Victoria De Bellis, es entrenador de básquet y pasará a formar parte de la CBA Academy de España. “Juan actualmente está en Japón con la Selección Nacional de Básquet en los Juegos Olímpicos, lo cual hace que los tiempos dependan de resultados profesionales, para radicarse en España y así después lo haremos nosotras”..

¿Qué experiencia te llevás del Concejo Deliberante? ¿Cuáles son los proyectos que más destacás?

A mi me marcó mucho mi experiencia con los jóvenes, cuando se creó la Comisión de Jóvenes y Nocturnidad, porque se dio un debate interesantísimo en la sociedad, hubo muchas repercusiones y aunque no se concretó, sembró una semilla para la reflexión. Es una necesidad que va a tener que saldarse a futuro, si bien con la pandemia parece que eso ha quedado solapado, no es así, por eso lo destaco como una experiencia fuerte.

Como espacio político dentro del Concejo Deliberante hemos tenido un rol muy activo, el trabajo en comisión ha sido muy intenso sobre todo en el control de las cuentas publicadas de la gestión, afirmó la concejal De Bellis.

La creación de la Comisión de Género ha sido un proyecto que también abrió la puerta para empezar a pensar la políticas de género desde otro lugar, darle la impronta que se necesitaba, la especificidad permitió que los debates de violencia se pudieron hacer con mucha seriedad y participación de diferente actores sociales, fue un buen proyecto que generó otros muy importantes dentro de lo que es la Comisión de Género.

También destaco, que este año hemos tenido la experiencia institucional que el secretario de gobierno participara en la sesión del Concejo Deliberante.

¿Qué acciones se pueden generar desde un unibloque? La ruptura de los mismos genera una acción negativa hacia adentro?

Sí, creo que sí, a veces la dispersión de los bloques se puede tornar compleja, en mi caso no fue mi elección. En ese momento la decisión del concejal Eduardo Rodriguez de irse del bloque hizo que me quedara sola.

El trabajo en equipo en el Concejo Deliberante es fundamental, a veces se hace complejo porque las mayorías se conforman de diferentes maneras, en este momento no hay mayoría automática. Lo importante es el debate y el diálogo pero siendo un unibloque tenemos limitada capacidad de voto en las comisiones y eso hace que necesariamente se tenga que buscar consenso y es bueno para la democracia y para nuestro proyecto.

¿El concejo está cerca de la gente? ¿Falta un puente entre el Concejo Deliberante y la sociedad de Olavarría?

Sí, sin duda, no ha logrado aggiornarse a la participación ciudadana. Es el órgano más democrático que tiene nuestra ciudad. Debería de existir un mecanismo de fácil acceso, aunque muchas veces se han canalizado proyectos, no se da de una manera que se enriquezca con un ida y vuelta, es una de las cosas a mejorar.

El rol que tenemos hoy los concejales es muy diferente al de los años ‘80, porque la democracia está fortalecida, hoy no está ese peligro inminente como en esa década. Como concejales tenemos que ser un canal de las necesidades de la sociedad, tienen que mejorarse esos canales para que el vecino esté más cerca y se dé ese ida y vuelta constante.

Victoria De Bellis es abogada, nació y creció dentro de una familia donde la política era un tema natural, su padre Roberto De Bellis, también fue concejal. A pocas semanas de comenzar una nueva familiar, se permite expresar lo que siente por esta ciudad “Amo Olavarría, amo mi país, soy de las que cree que este es un país viable y maravilloso. También creo que hace muchos años que las políticas públicas no logran sacarlo adelante, pero nuestra sociedad es grandiosa”, afirmó Victoria De Bellis.