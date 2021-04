Vidal presentó su libro: “La grieta es entre la política y la gente”

La exgobernadora María Eugenia Vidal y referente de Juntos por el Cambio presentó su libro “Mi camino” en redes sociales, con críticas al Gobierno nacional por la gestión de la pandemia y del plan de vacunación, al considerar que “fracasó”. Asimismo, entre las frases picantes que dejó, Vidal planteó que la “grieta” no es entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio” sino entre “la política y la gente”.

“Ahí veo la grieta. Para mí la grieta hoy no está tanto en estos dos espacios que pensamos distinto sino en que se abrió una brecha muy grande entre la gente y la política”, remarcó.

Puntualmente sobre la gestión de la pandemia de coronavirus en el país, Vidal subrayó lo difícil de vivir en la incertidumbre y remarcó que el plan de vacunación “no está funcionando”.

“Hoy estamos así porque no tenemos un plan de vacunación que haya funcionado. Por eso llegamos hasta acá. El año pasado nos encerramos porque no había vacunas y porque el sistema de salud tenía que ser fortalecido. Y yo lo acompañé, lo entendí (al presidente Alberto Fernández). Pero ahora, este año, sí hay vacuna pero no hay vacuna en nuestro país, hoy lo dijo la ministra (de Salud Carla Vizzotti)”, expresó, y criticó a Fernández por “no ser ni siquiera capaz de decir ‘me equivoqué, prometí algo que no se podía cumplir o pensé que lo podía cumplir y no pude’, antes de pedirle un esfuerzo al otro”.

La exmandataria principal hizo referencia también al “Vacunatorio VIP” y a la presunta inmunización militante. “Ver chicos de 18 años, militantes kirchnerista subiendo a las redes que se habían vacunado mientras hay adultos mayores que seguían esperando. Esa es la grieta entre la política y la gente”, remarcó.

¿Candidata?

Sobre cuál será su rol en las próximas elecciones legislativas y en las presidenciales de 2023, Vidal no dejó certezas y jugó al misterio

“En un día como el de hoy o el ayer, de 27.000 contagios, no corresponde hablar de candidaturas. Si hay algo que le puedo decir a la gente es que en esta elección y en la otra, sea o no candidata, le voy a poner el cuerpo, nunca especulé”, apuntó.

“Lo que vaya a ser, lo va a definir la gente, no lo voy a definir yo ni una mesa política”, indicó, y señaló: “Es la gente la que te pone en un lugar determinado”.

“Mi camino” fue editado por Penguin Random House y la presentación se realizó por las cuentas de Facebook e Instagram de la exgobernadora. Está prologado por José Eduardo Abadi, tiene 240 páginas y ocho capítulos en los que Vidal busca transmitir sus vivencias personales a lo largo de su trayectoria política. (DIB) ACR