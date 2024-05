Video: El mano a mano de En Línea Noticias con Traverso

El “Flaco” murió este sábado en Ramallo.

enlineanoticias.com.ar

Así fue la charla de Jorge Scotton con Juan María Traverso en 2021

ELN: Flaco, bienvenido a Olavarría, una ciudad que te quiere mucho y que está muy presente en tu historia automovilística.

JMT: La verdad que sí, más allá de haber venido un millón de veces es una ciudad donde tengo muchos amigos, ya ni me acuerdo la cantidad de veces que vine a correr. Encima me fue bastante bien siempre.

ELN: Creo que fuiste uno de los mas ganadores acá en la vuelta de Olavarría.

JMT: Y si gané unas cuantas

ELN: Pero además es el lugar donde le dijiste basta al automovilismo.

JMT: A ver, los hermanos Emiliozzi marcaron la historia del automovilismo, la gente de Olavarría ya los tiene asimilados, no se dan cuenta el tamaño, el valor que tuvieron en una época que fue increíble.

ELN: En tu nuevo rol, y tu trabajo en redes sociales estás llegando a chicos que por ahí no te vieron correr. Te estas convirtiendo en referente ya retirado del automovilismo. ¿Sos consciente de ello?

JMT: A ver, de alguna manera si, lo que pasa que a esto también lo disfruto mucho. Mas allá que me bajé del auto, yo sigo metido en este mundo que es la pasión mía, no. Hay días que no lo puedo creer, es como decís vos, chicos que ni habían nacido que me hablan y me cuentan cosas que ni yo me acuerdo. Lo disfruto me gusta y es así todo el tiempo, no para nunca.

ELN: Como es tu vida hoy, ¿cómo la llevas?

JMT: Estamos viviendo algo realmente rarísimo. Yo viví todo tipo de líos en este país, pero esto no yo, nadie lo vivió. Una hija mía vive en Estados Unidos hace casi 20 años y hace un año y medio que no la veo y me vuelve loco. Pero Bueno me adapto y sigo, trabajo con este nuevo sistema desde mi casa en Ramallo. Por ejemplo, la asociación argentina de volantes es un mundo gigante, es fin de semana corrieron 50 categorías en todo el país. Después en lo particular mío. Tengo mucha actividad.

ELN: ¿Como ves al automovilismo deportivo en este marco de pandemia?

JMT: No está lejos de todos los problemas que estamos teniendo, trabajamos mucho. Lo estamos poniendo en marcha. Estamos bien dentro de todo lo que está pasando. Pero bueno, sin público, solo el público puede estar en circuitos donde hay tribunas. Pero poco a poco le vamos a ir buscando la vuelta.

ELN: ¿Se dimensionó con esto la industria que es el automovilismo?

JMT: Imaginate que en volantes tenemos registrados 37.000 mil pilotos que representan a 370 categorías en todo el país. Es impresionante.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp