Video / El Papa Francisco brindó una entrevista a Telam a una semana de las elecciones

En la recta final de la campaña electoral y aunque evitó hacer nombres propios, el papa Francisco negó ser “comunista” como lo dijo en su momento Javier Milei, y aunque nunca nombró al libertario advirtió contra los “flautistas de Hamelin” que en medio de las crisis “encantan a la gente y la terminan ahogando”.

En una entrevista con la agencia estatal Télam, el Sumo Pontífice, tras reiterar sus deseos de viajar a la Argentina, pareció apuntar a Milei con sus dichos, ya que planteó que “los chicos y las chicas se aferran a milagros, a mesías” ante los escenarios complejos y de cuestionar a quienes proponen reformas laborales que recortan derechos.

“A veces cuando me escuchan decir las cosas que escribí en las encíclicas sociales, dicen que el Papa es comunista. No es así. El Papa agarra el Evangelio y dice lo que dice el Evangelio”, apuntó Francisco durante la entrevista. “Yo le tengo mucho miedo a los flautistas de Hamelin porque son encantadores. Si fueran de serpientes los dejaría, pero son encantadores de gente y la terminan ahogando. Gente que se cree que de la crisis se sale bailando al son de la flauta, con redentores hechos de un día para el otro”, agregó en otro tramo.

Pese a sus dichos, el Papa nunca mencionó al líder de La Libertad Avanza, quien lo definió como “comunista”, lo asoció a “dictaduras sangrientas” y hasta llegó a caracterizarlo como el “representante del maligno”.

“La palabra crisis me gusta porque tiene movimiento interno. Pero de una crisis se sale para arriba, no se sale con enjuagues. Se sale para arriba y no se sale solo”, sostuvo Francisco. Y ahondó: “El Mesías es uno solo que nos salvó a todos. Los demás son todos payasos de mesianismo. Ninguno puede prometer la resolución de conflictos, si no es a través de las crisis saliendo hacia arriba. Y no solo”. (DIB)

