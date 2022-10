Video: La justicia prometió avances dentro de 7 días en el caso de abuso a menores en Barrio Cuarteles

Franco, es el padre de víctimas de abuso sexual en el Barrio Cuarteles, que se manifestó junto a vecinos cortando la avenida Emiliozzi al pedido de Justicia. este martes las nenas fueron peritadas por el método de Cámara Gesell y posteriormente fue recibido junto a Liliana Cuenca de la agrupación Animate por la fiscal Paula Serrano.

Antes hubo una sentada de vecinos e integrantes del FOL que acompañaron al hombre al encuentro con la justicia. En diálogo con En Línea Noticias, Franco señaló que, «la fiscal se comunicó a través de una persona cuando estábamos haciendo el corte en Emiliozzi y 154. El planteo principal que le voy a hacer es que es una vergüenza que una persona así este es libre en la sociedad. En un geriátrico, como lo vengo repitiendo, como si fuera un hotel, en el cual pasa mucha gente por afuera, en el cual pueden ser víctimas de la persona en el lugar que se encuentra.»

Estoy muy agradecido a la FOL y Liliana Cuenca (Animate) también la cual me citó hace dos días atrás donde ella participa con su abogada. El cual me están apoyando en este momento.»

Cerca del mediodía, la Fiscal serrano recibió a Franco y a Liliana Cuenca, tras la reunión comunicó a los vecinos que lo acompañaban que, «estuve con la fiscal, es que todo va avanzando más rápido de lo previsto, es la seguridad que me dieron y que hay que esperar de siete a diez días para que a ver cómo resuelven todo esto. Si esto no llega a avanzar para siete días, le pido a la agrupación la FOL y a Animate la cual me está acompañando a través de este caso y muchos casos más que me acompañen para que dentro de siete días haga una marcha.»

